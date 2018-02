Settimana delle cardiologie aperte a Ragusa

Sport Invernali - il programma della Settimana dal 18 al 21 gennaio. Tutte le date e gli orari delle gare : 20/01/18 Cdm Sprint maschile e femminile Villars sur Ollon (Svi) SPEED SKATING Coppa del Mondo Erfurt 2018: CLICCA QUI PER IL programma PATTINAGGIO ARTISTICO Campionati Europei: CLICCA QUI PER IL ...

Gemelle siamesi nate nella Striscia di Gaza : separate la scorsa Settimana - morta una delle bimbe : Due gemelline siamesi palestinesi sono nate nella Striscia di Gaza e sono state separate chirurgicamente la scorsa settimana in Arabia Saudita. Una delle piccole non ce l’ha fatta. “Haneen è in condizioni stabili e sta riprendendosi cinque giorni dopo essere stata separata chirurgicamente dalla sua sorella clinicamente morta, Farah“, hanno spiegato le autorità. “Haneen respira normalmente e sta ricevendo nutrizione per ...