Sesta puntata di Don Matteo 11 | anticipazioni 22 febbraio | tra una new entry e Anna in un

Don Matteo 11 - anticipazioni Sesta puntata : trama 22 febbraio : anticipazioni Don Matteo 11, sesta puntata: i dubbi di Giovanni Don Matteo 11 è tornato questa sera nel prime time del giovedì di Rai1. I fans dell’amata serie della Lux Vide hanno pazientato due settimane prima di rivedere sul piccolo schermo le vicende del sacerdote detective e dei personaggi che ruotano intorno alla canonica e alla caserma dei Carabinieri di Spoleto. Dopo aver lasciato spazio al 68° Festival di Sanremo, Terence Hill è ...

Anticipazioni Don Matteo 11 : trama della Sesta puntata del 22 febbraio 2018 : Ben ritrovati con il consueto appuntamento dedicato a "Don Matteo 11", la serie televisiva prodotta da "Lux Vide" composta da diciotto puntate. Dopo la lunga pausa dovuta alla messa in onda del Festival di Sanremo, ritornano gli episodi inediti della seguitissima fiction. Le settimane scorse, quest'ultima ha ottenuto degli ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, con uno share che ha superato il 28% e più di otto milioni di ...

Stasera tutto è possibile 2018 : gli ospiti della Sesta puntata : Gloria Guida e Guillermo Mariotto tra i nuovi ospiti di Stasera tutto è possibile 2018 Ci saranno anche Gloria Guida e Guillermo Mariotto tra gli ospiti della sesta puntata di Stasera tutto è possibile 2018, il nuovo appuntamento con il programma condotto da Amadeus che andrà in onda martedì 20 febbraio in prima serata su Rai2. A ‘Step’, infatti, la prossima settimana Gloria Guida, attrice nonché moglie di Johnny Dorelli, e Guillermo ...

Anticipazioni Don Matteo 11 - quinta e Sesta puntata : cambia la programmazione Video : cambia la programmazione della fiction [Video] #don Matteo 11 su Raiuno. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che sono in arrivo delle novita' che riguardano la messa in onda della fortunata fiction con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica, che continua ad ottenere grandi risultati d'ascolto nel prime time del giovedì sera con una media che oscilla sui 7 milioni di fedelissimi affezionati che ormai da oltre undici anni seguono le avventure ...

THE X-FILES - Chi è il mostro? A rivelarcelo è il promo della Sesta puntata : Subito dopo la fine della quinta puntata, la Fox ha diffuso il promo del sesto episodio in cui il protagonista assoluto sarà Walter Skinner. La puntata intitolata “Kitten”, diretta da Carol Banker e scritta da Gabe Rotter, è un tuffo nel passato. Nel promo vediamo Skinner ritornare sul luogo che lo ha segnato. Molti anni prima, ha fatto parte dell’esercito ed è stato coinvolto in un conflitto armato. Il riaffiorare del passato lo ...

“Romanzo Famigliare” – Sesta e ultima puntata di lunedì 29 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Sesta e ultima puntata con Romanzo Famigliare, un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con mani in pasta tra petrolio e cantieri […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Sesta e ultima puntata di lunedì 29 gennaio 2018 – Trama e ...

Voyager – Sesta e ultima puntata del 29 gennaio 2018 – Speciale dedicato al cuore. : Questa sera, in prima serata su Raidue, va in onda la Sesta e ultima puntata di Voyager – Ai confini della conoscenza” di Roberto Giacobbo come sempre densa di contenuti. Voyager | puntata del 29 gennaio 2018 La 32° edizione del programma di Roberto Giacobbo si congeda dal pubblico con una puntata Speciale dedicata al […] L'articolo Voyager – Sesta e ultima puntata del 29 gennaio 2018 – Speciale dedicato al cuore. sembra ...

MasterChef Italia 7/ Italo e il suo riscatto! Le parole di Joayda e Rocco (Eliminati e pagelle Sesta puntata) : MasterChef Italia 7, pagelle ed eliminati sesta puntata del 25 gennaio 2018. Joayda e Rocco tornano a casa. Italo ancora non riesce a lavorare in squadra(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:03:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Diretta ed eliminati : foto - prova in esterna ad alto tasso di difficoltà (Sesta puntata) : Masterchef Italia 7, anticipazioni sesta puntata 25 gennaio: gli chef alla prova con la cucina Kosher durante la prova in esterna che si svolgerà in un lussuoso hotel di Milano.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:25:00 GMT)

