Servizi segreti | cresce lo scambio di dati con l' estero

Centomila $ da Servizi segreti USA a cittadino russo per recuperare arma cibernetica - : Il quotidiano americano riporta che la transazione è stata preceduta da diversi mesi di trattative. Alla fine il denaro è stato consegnato al cittadino russo in una valigia lasciata in un hotel di ...

Giulio Regeni - procura Egitto 'Falsa lettera Servizi segreti'. Due anni fa la morte del ricercatore : La procura generale egiziana, in un comunicato, ha definito "totalmente contraffatta" un lettera attribuita ai vertici dei servizi segreti egiziani in cui si parla di un arresto di Giulio Regeni . "...

Un nuovo malware per Android potrebbe venire dai Servizi segreti libanesi : Centinaia di gigabyte di dati sottratti e almeno cinquecento telefoni Android hackerati: una campagna di attacchi informatici ha tenuto sotto controllo giornalisti, militari e membri della società civile per sei anni. E gli indizi lasciati nei ventuno paesi interessati dai misteriosi hacker fanno risalire a un edificio del Direttorato libanese della sicurezza, secondo quanto denunciato dall’azienda di sicurezza informatica Lookout ...

Ragazzina sparita - Servizi segreti sulle tracce dell'uomo conosciuto su Facebook Video : Dopo il Video fatto pervenire alla famiglia, continuano incessantemente le ricerche di Rosa Di Domenico, la Ragazzina di quindici anni scomparsa da Sant’Antimo il 24 maggio dello scorso anno. Adesso sulle tracce di Ali Qasib, il ventottenne pakistano che la giovane ha conosciuto su Facebook [Video] - ritenuto il presunto rapitore - si sono messi anche i servizi segreti pakistani. L'uomo era stato individuato alcuni mesi fa in un piccolo centro ...

Servizi segreti cinesi spiano la Svizzera - NZZ am Sonntag : KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER (sda-ats) Servizi segreti cinesi sono sospettati di spiare tramite Internet personaggi chiave di politica, economia e scienza in Europa, anche in Svizzera, e di sfruttarli ...

Il candidato M5S che vuole smantellare i Servizi segreti (di C. Paudice) : smantellare i Servizi Segreti interni, italiani e non solo, perché incompatibili "con una società democratica". Chi lo ha affermato ha all'attivo più di 20 missioni internazionali, è stato analista e ...

Il candidato M5S che vuole smantellare i Servizi Segreti : smantellare i Servizi Segreti interni, italiani e non solo, perché incompatibili "con una società democratica". Chi lo ha affermato ha all'attivo più di 20 missioni internazionali, è stato analista e consigliere politico per l'Ue e osservatore elettorale per l'Osce ed è uno dei 40 esperti di cui la Farnesina si è avvalsa dal 2009 ad oggi con regolari contratti di collaborazione per missioni in ...

Servizi segreti - nomine all’insegna della discontinuità : A fine legislatura, il governo Gentiloni ha nominato nuovi vertici dell'intelligence italiana. Per molte ragioni le persone scelte rappresentano una novità e un segnale di discontinuità nel mondo dei Servizi segreti.Nel 2016, Matteo Renzi voleva affidare all'imprenditore e amico Marco Carrai la gestione della sicurezza cibernetica, inserendolo negli apparati di intelligence o inventando un ruolo ad hoc a Palazzo Chigi. Non se ne ...

FRATELLI OCCHIONERO/ Massoneria - Servizi segreti e misteri : "aperte almeno 3 - 5 milioni di mail di politici" : FRATELLI OCCHIONERO, i due sono accusati di aver aperto oltre 3,5 milioni di mail di personaggi del mondo dell'alta finanza, del mondo politico e giuridico.

Roberto Fiore di Forza Nuova : 'Nessun rapporto con i Servizi segreti. Il flash-mob sotto Repubblica? Ecco a cosa è servito' : Contro Forza Nuova , dopo l'azione sotto alla redazione di Repubblica , sono piovute durissime critiche e attacchi di ogni sorta. Ma Roberto Fiore , capo della formazione politica di estrema destra, intervistato da Il Tempo non si pente. Quando gli dicono che forse l'azione sotto alla sede del quotidiano è diventata un boomerang poiché è Fn ad essere boicottata, Fiore ...