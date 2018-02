Serie B | Unicusano Ternana | Mariani vuole la massima attenzione

Serie B - Unicusano Ternana : Bandecchi a muso duro : Ricordando l'impegno economico della Cusano e gli investimenti fatti , 'A chi mi attacca voglio ricordare che questa società non ha un centesimo di debiti e nel mondo del calcio, dove l'onestà è un ...

Serie B - la Primavera dell'Unicusano Ternana è da applausi : Serie B, sorride la Primavera dell'Unicusano Ternana. Sabato è arrivato per i ragazzi rossoverdi un successo davvero importante, ottenuto in casa della capolista Cagliari in un match da incorniciare ...

Serie B - il ds Evangelisti sprona l'Unicusano Ternana : ... 'Abbiamo la forza per uscirne', è il messaggio affidato all'emittente dell'Ateneo durante l'approfondimento quotidiano 'Sport Academy'. TESTA E CUORE . 'Bisogna premettere che il campionato di Serie ...

Serie B - il ds Evangelisti spinge l'Unicusano Ternana : ... 'Abbiamo la forza per uscirne', è il messaggio affidato all'emittente dell'Ateneo durante l'approfondimento quotidiano 'Sport Academy'. TESTA E CUORE . 'Bisogna premettere che il campionato di Serie ...

Serie B - Unicusano Ternana : Rigione suona la carica : Serie B , la carica di Rigione per l' Unicusano Ternana . 'Chiedo ai tifosi di sostenerci nei 90 minuti contro l'Entella perché da giocatore so quanto sia importante'. suona la carica Michele Rigione, ...

Serie B - Unicusano Ternana : la carica di Rigione : Serie B , la carica di Rigione per l' Unicusano Ternana . 'Chiedo ai tifosi di sostenerci nei 90 minuti contro l'Entella perché da giocatore so quanto sia importante'. Suona la carica Michele Rigione, ...

Serie B - Unicusano Ternana ko a Cesena : l'era Mariani inizia in salita : Serie B , sconfitta con il Cesena per l'Unicusano Ternana . È iniziata in salita la gestione di Ferruccio Mariani alla guida dell'Unicusano Ternana, uscita sconfitta dal Manuzzi di Cesena, un campo ...

Serie B - Unicusano Ternana : scatta l'era di mister Mariani : In fin dei conti noi facciamo il lavoro più bello del mondo. Dobbiamo assolutamente raggiungere gli obiettivi in questo campionato di Serie B. Cosa mi aspetto? Di fare da subito punti per tirarci ...

Serie B - Unicusano Ternana : il patron Bandecchi traccia la nuova via : Serie B. Il giorno dopo il pareggio interno con la Salernitana e l'esonero di Sandro Pochesci, in casa Unicusano Ternana la parola passa a Stefano Bandecchi. Il patron ha rilasciato un'intervista alla ...

Serie B - Unicusano Ternana : il patron Bandecchi spiega la scelta Mariani : Serie B. Il giorno dopo il pareggio interno con la Salernitana e l'esonero di Sandro Pochesci, in casa Unicusano Ternana la parola passa a Stefano Bandecchi. Il patron ha rilasciato un'intervista alla ...

Serie B - l'Unicusano Ternana ha esonerato Sandro Pochesci : Serie B , è finita l'avventura di Sandro Pochesci sulla panchina dell' Unicusano Ternana . Il club dell'Università Niccolò Cusano pareggia in extremis 2-2 grazie al solito Montalto, al suo tredicesimo ...

Serie B - mister Pochesci : "Unicusano Ternana - conta solo fare punti" : Serie B, l'Unicusano Ternana ha fame di punti. E' un Monday night ma non siamo nell'Nfl, anche se è tempo di Super Bowl e una caschetto questa sera farebbe davvero comodo. Perché la sfida tra ...

Serie B - colpo dell'Unicusano Ternana : preso Signori! : Serie B , colpo per le Fere. Il corteggiamento ha avuto un lieto fine: Francesco Signori è il nuovo rinforzo dell'Unicusano Ternana . L'acquisto è stato ufficializzato ieri ed è un gran colpo, visto ...

Serie B - unità d'intenti per l'Unicusano Ternana : Serie B, nell'Unicusano Ternana si rema tutti nella stessa direzione. Uniti e compatti in un momento delicato. l'Unicusano Ternana che si avvicina al Monday night contro la Salernitana non dà segni di ...