Serie B | gli anticipi e i posticipi dalla 9ª alla 12ª giornata di ritorno

Serie A Cagliari : torna Faragò - si ferma Romagna : Cagliari - Il Cagliari si è allenato questa mattina sul campo della Sardegna Arena, in vista della gara di sabato a Verona contro il Chievo . Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto un ...

Serie A Cagliari : Romagna ko : distorsione alla caviglia : Cagliari - Arriva una brutta notizia per il Cagliari . Filippo Romagna ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, abbandonando di fatto le speranze di una maglia da titolare nella gara di ...

Consigli Fantacalcio 25^ Giornata Serie A 2017-2018 : Quante sorprese! : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 25^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Torna la Serie A, torna il Fantacalcio, e come al solito, ecco i nostri Consigli Fantacalcio! Tante le sorprese in questa Giornata di campionato, andiamo con ordine e cerchiamo di intuirle il più possibile. La 25^Giornata partirà sabato alle ore 15:00 con il match trappola ...

Serie A - Crotone : continuano gli allenamenti in vista del Benevento : Ricci ai media: “Contento di essere tornato”. Ancora allenamenti. I ragazzi di Zenga proseguono la preparazione settimanale per arrivare al meglio alla sfida contro il gruppo di De Zerbi. Durante la giornata odierna, gli Squali hanno affrontato la seconda seduta di allenamento ritrovandosi tutti insieme al centro sportivo. La seduta odierna. Zenga ha congegnato un programma specifico che ha poi applicato ai propri ...

Olimpiadi invernali - la storia di Redmond Gerard : l’oro che non ha sentito la sveglia perché guardava una Serie su Netflix : È la pratica di chi non riesce a smettere di guardare una serie televisiva, si chiama binge watching e rischiava di costare la medaglia d’oro olimpica a Redmond Gerard. Il diciassettenne americano, trionfatore nello snowboard slopestyle a Pyeongchang, primo millennials a vincere una medaglia ai Giochi invernali e più giovane statunitense a riuscirci dal 1928, stava per perdere tutto per colpa di Netflix. La notte prima della sua gara, si è ...

I 5 migliori episodi di San Valentino delle Serie tv : da The Vampire Diaries a Grey’s Anatomy e Glee : Una giornata speciale come quella di oggi non può essere festeggiata se non guardando i 5 migliori episodi di San Valentino delle serie tv. Chi ama la serialità non può fare a meno che godersi una sorta di maratona d'amore mettendo insieme alcuni degli episodi di San Valentino più belli e che hanno fatto la storia delle serie tv. Medical drama, serie sovrannaturali, drama e comedy, tutti a San Valentino hanno "drammi d'amore" da risolvere e ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della venticinquesima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Serie B Palermo - Zamparini : «Se vogliamo salire in A non possiamo perdere queste partite» : Palermo - " Una bruttissima sconfitta purtroppo" . Il patron del Palermo , Maurizio Zamparini , fa il punto dopo il ko interno con il Foggia ai microfoni del sito ufficiale rosanero: "Una squadra che ...

9-1-1 : gli operatori di primo soccorso protagonisti della nuova Serie di Ryan Murphy : 9-1-1 Ryan Murphy ne ha pensata un’altra: dopo American Horror Story ed American Crime Story, l’autore americano si è dedicato a raccontare la vita degli operatori del 9-1-1 nell’omonima serie in onda da questa sera su Fox Life alle 21.00. Per questa volta però niente dettagli particolarmente scabrosi né minuzioso lavoro sui fascicoli di un’indagine, quanto piuttosto casi da cui partire per raccontare le persone che li ...

Serie B Old Wild West - I migliori della 22giornata : Ecco i migliori giocatori nelle diverse voci statistiche della 22giornata di Serie B Old Wild West, settima di ritorno: Girone A Punti - Stefano Laudoni , Super Flavor Milano, 30 Rimbalzi - Giovanni ...

Serie A gli squalificati. Bologna : stop per tre : ROMA - Sono sei i giocatori di Serie A squalificati per un turno dal giudice sportivo in relazione agli incontri del 24/o turno. Due di loro, Masina e Mbaye del Bologna, pagano l'espulsione patita nel ...

Con gli ascolti di Montalbano del 12 febbraio - la Serie supera se stessa : La giostra degli scambi è la puntata più vista di sempre : Un boom gli ascolti di Montalbano: stabilendo un nuovo record, la serie con Luca Zingaretti supera se stessa. La puntata "La giostra degli scambi", in onda ieri sera 12 febbraio, ha incollato davanti al video ben 11 milioni e 386 mila spettatori, registrando uno share del 45,1%. Si tratta di numeri da capogiro, considerando che l'ultimo episodio della scorsa stagione, intitolato "Come voleva la prassi", è stato visto da 11.268.000 spettatori ...

Da «Nip/Tuck» a «9-1-1» : le Serie migliori (e no) di Ryan Murphy : Un neonato è incastrato nelle tubature di un palazzo, una ragazza ha un serpente attorno al collo che la sta soffocando, una bambina è a casa da sola quando i ladri fanno irruzione. Sono alcuni dei casi che i protagonisti di 911, la nuova serie di Ryan Murphy in onda su Fox dal 13 febbraio, si trovano ad affrontare nel primo episodio. LEGGI ANCHEserie Tv, che cosa guardare a febbraio Lo show ruota attorno alle vite personali e lavorative di un ...

Serie A - Ottavi Bianchi : “Penso che il Napoli sia di gran lunga la squadra migliore del torneo” : L’allenatore che ha portato il primo scudetto a Napoli parla della sfida tra gli azzurri e la Juventus per conquistare il tricolore Ottavio Bianchi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal del pomeriggio. Bianchi ha analizzato la corsa scudetto tra Napoli e Juventus. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di Lanotiziasportiva.com: “Penso sia un anno favorevole in tutti i sensi, il ...