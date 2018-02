huffingtonpost

: Se De Andrè avesse visto la fiction, sarebbe tornato a casa indignato e avrebbe scritto 'Amico Fragile' di… - HuffPostItalia : Se De Andrè avesse visto la fiction, sarebbe tornato a casa indignato e avrebbe scritto 'Amico Fragile' di… - Daviderel4 : RT @HuffPostItalia: Se De Andrè avesse visto la fiction, sarebbe tornato a casa indignato e avrebbe scritto 'Amico Fragile' di @LindaVarles… - gretaberte : RT @HuffPostItalia: Se De Andrè avesse visto la fiction, sarebbe tornato a casa indignato e avrebbe scritto 'Amico Fragile' -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Se Fabrizio De Andrèlache lo racconta, probabilmentebuttato il telecomando per terra, imprecato, e incazzatoa scrivere "Amico Fragile". Un gesto di disappunto e indignazione, e non certo per l'accento "romano" cheperdonato ad un bravissimo Luca Marinelli, al quale si è chiesta l'ardua impresa di calarsi in una delle figure più importanti non solo della musica, ma della letteratura, della cultura italiana tout court.Siarrabbiato per una biografia che poco ci restituisce della complessa poetica del cantautore genovese. Dori Ghezzi, la vedova di De Andrè, che ha fortemente voluto che il progetto prendesse corpo e ha partecipato alla stesura della sceneggiatura, in un'intervista di Teresa Marchesi ad HuffPost, ha confessato: "Non è stato un lavoro facile, abbiamo discusso ...