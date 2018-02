SCUOLA Diploma in 4 anni | la verità che il Miur nasconde

Quasi un diplomato su due dice che ha sbagliato SCUOLA o indirizzo : Roma, 14 feb. , askanews, A pochi mesi dalla conclusione degli studi, il 45% dei ragazzi che si sono diplomati nel 2016 dichiara di aver sbagliato a scegliere la scuola o l'indirizzo; dopo un anno gli ...

SCUOLA/ "Soft skills e lezioni di 45' - come costruire un diploma tecnico turistico in 4 anni" : L'Iis "Martino Bassi" di Seregno (Monza) è l'unico in Italia a sperimentare il nuovo percorso quadriennale su un indirizzo tecnico turistico. Parla la dirigente scolastica CAROLA GAVAZZI(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA - maestre diplomate magistrali fuori GaE 2018 : 'Abbiamo parità di titoli' Video : Non si ferma la protesta delle maestre di #Scuola con diploma magistrale escluse dalle #gae, le graduatorie a esaurimento, dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato di fine 2017 che ha sancito la necessita' della laurea per poter insegnare nelle scuole. Secondo quanto riporta oggi, 31 gennaio 2018, la Gazzetta di Parma le maestre hanno organizzato la mobilitazione, senza il sostegno dei sindacati, per sabato prossimo, 3 ...

Contratto SCUOLA 2018 - precari e diplomati magistrale : il 23 marzo data importante : Continua la lotta del personale della scuola contro l’inerzia del Governo italiano sul fronte precariato. Ne ha dato notizia il sindacato Anief, il quale, ricordando lo sciopero e la manifestazione di piazza davanti al Parlamento del prossimo 23 marzo, sottolinea come altre associazioni e organizzazioni sindacali hanno deciso di aderire alla protesta. Anief sottolinea come lo sciopero del […] L'articolo Contratto scuola 2018, precari ...

SCUOLA : assessore veneto - a ministro proporrò soluzione per maestre diplomate (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Nella missiva, condivisa da tutti gli esponenti regionali, si dà atto dell’”apprezzabile lavoro di approfondimento” che il ministero sta svolgendo – prosegue la referente delle politiche scolastiche del veneto – ma si evidenza, nel contempo, la necessità di coinvolgere l

SCUOLA : assessore veneto - a ministro proporrò soluzione per maestre diplomate : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - Sulla vicenda dei docenti diplomati ma non laureati, assunti con riserva sulla base di precedenti sentenze del Consiglio di Stato e ora a rischio di licenziamento dopo l’ultimo pronunciamento del dicembre scorso, le Regioni chiedono al ministero dell’Istruzione di esse

SCUOLA - diplomati magistrale e laureati contro per le GaE : sciopero scrutini Video : Si arrivera', probabilmente, allo sciopero di due giorni ed al blocco degli scrutini nelle scuole elementari per la vicenda delle maestre con diploma magistrale che sono state escluse dall'inserimento nelle graduatorie a esaurimento GaE, dal pronunciamento dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato di un mese fa. Maestre diplomate e laureate in Scienze della formazione primaria messe contro per arrivare al posto di lavoro nella #Scuola a ...

SCUOLA - maestre diplomate 2018 : nuova sentenza riapre alle GaE - e adesso? Video : Si complica ulteriormente la questione delle maestre delle scuole elementari e dell'infanzia in odore di esclusione dalle #gae, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017. Per le docenti che hanno ottenuto il posto di ruolo potrebbe arrivare, addirittura, il licenziamento. La novita' di oggi riguarda la diversa interpretazione del valore abilitante del diploma magistrale. Nei giorni scorsi, infatti, lo stesso ...

SCUOLA - diplomate : Coordinamento maestre ricevuto al Miur - ecco le novità Video : Il ministero dell'Istruzione ha ricevuto i rappresentanti del Coordinamento delle #maestre con #diploma magistrale il giorno dello sciopero e della manifestazione che si è tenuta davanti alla sede del dicastero di Viale Trastevere e dei sit-in organizzati in prossimita' di altre sedi regionali degli uffici scolastici. E mentre i sindacati annunciano che il prossimo 16 gennaio saranno di nuovo al tavolo del ministero dell'Istruzione per il ...

È inevitabile togliere la cattedra a 49 mila maestri di SCUOLA diplomati? : ... Elvira Serafini, fa saper che non si accontenta del parere dell'Avvocatura di Stato, ma 'è necessaria una soluzione politica a questo problema gravissimo creato dalla sentenza del Consiglio di Stato'...

È inevitabile togliere la cattedra a 49 mila maestri di SCUOLA diplomati? : Basta ai maestri diplomati nelle scuole. Lo stop arriva dal Consiglio di Stato con una sentenza che, non considerando più il diploma magistrale come titolo abilitante all’insegnamento, rischia di mettere in mezzo ad una strada 49 mila docenti delle scuole primarie e dell’infanzia. Si tratta di migliaia di persone che negli ultimi anni, proprio grazie a quel diploma magistrale, hanno trascorso le loro giornate tra i banchi di ...

SCUOLA - per il Garante lo sciopero dei docenti per il caos diplomati magistrali “è illegittimo” : L’Autorità Garante per gli scioperi ha dichiarato “non conforme alla legge” lo sciopero della Scuola indetto lunedì 8 gennaio dai Cobas. In particolare, risulta “violata la regola del preavviso di 15 giorni e il mancato tentativo di conciliazione presso il Ministero, trattandosi di motivazioni diverse da quelle avanzate dalla sigla Saese, che per prima ha proclamato lo sciopero”. Il Garante precisa anche di aver già ...