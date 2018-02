Scossa di terremoto alle Isole Eolie

Terremoto in Cina : Scossa magnitudo 4.3 nell’Hebei - avvertita anche a Pechino : Un Terremoto magnitudo 4.3 si è verificato in Cina , nella contea cinese di Yongqing, nella città di Langfang, a nord della provincia di Hebei. Secondo il China Earthquake Networks Center, l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo l’Istituto Geofisico statunitense Usgs si è trattato di un evento magnitudo 4.6, rilevato alla 18:31 locali (11:31 in Italia) ed è stato avvertito nettamente anche nella capitale. Non si ...

Francia - Scossa di terremoto in Vandea : 10.40 Un sisma di magnitudo 4,8 gradi della scala Richter ha colpito alle 4.08 della scorsa notte il dipartimento francese della Vandea . Non ci sono feriti,secondo quanto riporta Ouest-France. L'epicentro è stato localizzato a Saint Hilaire-de-Voust, al confine tra Vandea e Deux-Sèvres. La Vandea è uno dei dipartimenti più esposti al rischio sismico: il 16 ottobre 2017 una scossa di magnitudo 3,6 è stata registrata tra Challans e ...

Scossa di terremoto avvertita nell’ovest della Francia [DATI] : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata avvertita alle 03:08 UTC in Francia , nel dipartimento della Vandea, nella regione occidentale dei Paesi della Loira. L’epicentro è stato localizzato a 7 km sudest dalla località di La Chataigneraie, a nord-est di La Rochelle, mentre l’ipocentro a 2 km di profondità. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto avvertita nell’ovest della Francia ...

Terremoto Reggio Calabria e Messina - 5° grado Mercalli : impatto - pericolosità e sismicità della Scossa attraverso i dati INGV : Una scossa di Terremoto ha interessato, nella notte, lo Stretto di Messina seminando paura in Calabria e in Sicilia, in particolare nelle province di Reggio Calabria e Messina. Si è trattata di una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a 2 km nord da Sant’Alessio in Aspromonte (RC) ed ipocentro ad una profondità di 19 km. La scossa ha avuto un risentimento sismico del 5° grado della scala Mercalli (la scala che misura gli effetti in ogni ...