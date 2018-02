Sci alpino | Olimpiadi PyeongChang 2018 | il superG offre subito l’occasione del riscatto

Sci alpino - Gigante femminile e Discesa maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 : le pagelle dell’Italia. Brignone di bronzo - Paris di legno - Moelgg spreca - Goggia sottotono : Oggi si sono disputati il Gigante femminile e la Discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con Federica Brignone e il quarto posto con Dominik Paris. Di seguito le pagelle degli azzurri. FEDERICA Brignone: 9. Riporta l’Italia sul podio dopo 16 anni: era dall’oro di Daniela Ceccarelli nel SuperG di Salt Lake City 2002 che lo sci alpino femminile non ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Paris : “Un peccato il quarto posto - pista facile”. Peter Fill : “Bene solo a tratti - mi fa male la gamba” : L’Italia non è riuscita a salire sul podio nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dominik Paris è stato il migliore dei nostri con il quarto posto, Peter Fill ha strappato la sesta posizione mentre Christof Innerhofer ha chiuso nelle retrovie. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla Fisi: Dominik Paris: “E’ un po’ un peccato, ma ho dato il massimo e ho dato ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud favoriti anche in superG - meteo permettendo. L’Italia ci riprova : Il programma dello sci alpino prosegue spedito e dopo la discesa tocca al superG. Un back-to-back che mette a dura prova gli uomini, dopo le cancellazioni e i rinvii dei primi giorni delle Olimpiadi dovuti al maltempo. Il vento ha concesso una tregua oggi ma per domani resta un’incognita. Si riparte inevitabilmente dalla discesa odierna e quindi è la Norvegia a partire davanti a tutti. Aksel Lund Svindal si è finalmente preso ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il palmares e tutte le medaglie vinte da Federica Brignone : Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nel gigante delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra è salita sul podio a cinque cerchi per la prima volta in carriera, ottenendo il miglior risultato della sua carriera. La 27enne aveva già festeggiato ai Mondiali (argento nel 2011) mentre in Coppa del Mondo vanta ben sette vittorie (in tre specialità diverse). Di seguito tutto il palmares di Federica Brignone, tutti i ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg e quella maledetta occasione mancata : L’occasione della vita capita una sola volta e nella carriera di uno sportivo è un attimo che va colto immediatamente, per evitare di trovarsi a vivere con il rimpianto eterno di averlo mancato. Nello storia dello sci alpino tra Olimpiadi e Mondiali ci sono stati tanti esempi di chi è riuscito a prendersi quella occasione. Anche oggi al termine della prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, Manuela ...

Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 : Aksel Lund Svindal trionfa davanti a Jansrud e Feuz. 4° Paris - 6° Fill : La Norvegia non aveva mai vinto una medaglia d’oro in Discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Oggi gli scandinavi hanno spezzato la maledizione con una doppietta storica a PyeongChang 2018: Aksel Lund Svindal ha preceduto il connazionale Kjetil Jansrud, mentre il podio è stato completato dallo svizzero Beat Feuz. Erano i tre grandi favoriti della vigilia e non hanno deluso. Quarto posto senza rimpianti per Dominik Paris, sesto Peter ...

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg davanti a Shiffrin nella prima manche! 3a Brignone - 5a Bassino! : L’Italia fa sognare nella prima manche del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Manuela Moelgg scia divinamente e rifila 2 decimi alla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin. Sono addirittura tre le azzurre nelle prime cinque posizioni: Federica Brignone è terza a 0.29 dalla compagna di squadra, Marta Bassino quinta a 0.57. Una prima discesa da urlo per Manuela Moelgg, tornata in forma come ad ...

