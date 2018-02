Sci alpino | Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 | Aksel Lund Svindal trionfa davanti a

LIVE Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : doppietta norvegese - Svindal davanti a Jansrud. 4° Paris - 6° Fill : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si riuscirà finalmente a gareggiare dopo i tanti rinvii dei giorni scorsi? Pare che il vento, questa volta, dovrebbe concedere una tregua. Per quanto visto in prova e nella combinata alpina, gli azzurri non partono favoriti. Christof Innerhofer è stato il più costante, anche se gli è sempre mancato qualche decimo ...

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg davanti a Shiffrin nella prima manche! 3a Brignone - 5a Bassino! : L’Italia fa sognare nella prima manche del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Manuela Moelgg scia divinamente e rifila 2 decimi alla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin. Sono addirittura tre le azzurre nelle prime cinque posizioni: Federica Brignone è terza a 0.29 dalla compagna di squadra, Marta Bassino quinta a 0.57. Una prima discesa da urlo per Manuela Moelgg, tornata in forma come ad ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Manuela Moelgg in testa davanti a Shiffrin e Brignone! 5a Bassino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Brignone - Bassino - Moelgg e Goggia. 4 azzurre in cerca di gloria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

Sci alpino - Nadia Fanchini - guai e dolori : "Ma ho dentro la forza di Elena" : Il fatto di essere in questo Villaggio, vedere tutto il mondo qui per i Giochi, sentire la forza esplosiva dello sport, sono tutte cose che mi emozionano davvero. Tanti le danno per scontate, io ...

Sci alpino - Discesa PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, alle ore 3.30 in Italia, si svolgerà la Discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il vento, finalmente, dovrebbe dare una tregua (condizionale d’obbligo). La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 ed Eurosport e in diretta streaming sulle piattaforme della RAI e di Eurosport, nonché su Tim Vision. Gli azzurri in gara saranno Dominik Paris, ...

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani (vento permettendo) si assegnerà il titolo del Gigante femminile nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima manche andrà in scena alle 2.00 (ora italiana), mentre la seconda alle 5.45. La gara sarà trasmessa in tv su Rai2 ed Eurosport, nonché visibile in streaming sempre sulle piattaforme di RAI ed Eurosport, nonché su Tim Vision. Saranno quattro le azzurre in gara: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le previsioni per il 15 e 16 febbraio. Ci sarà vento - superG rischia la cancellazione : Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è letteralmente stravolto dal maltempo. L’unica gara portata a termine è stata la combinata maschile, le altre prove fin qui in calendario sono state rinviate: giovedì 15 febbraio si correranno la discesa maschile e il gigante femminile, venerdì 16 spazio al superG uomini e allo slalom donne. Un programma davvero fittissimo e che potrebbe clamorosamente non essere ...