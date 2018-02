Sanità | Federfarma Verona | boom di segnalazioni per carenze farmaci 3

Sanità : Federfarma Verona - boom di segnalazioni per carenze farmaci (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La modulistica preposta alla segnalazione deve essere compilata con la massima attenzione e ci richiede di segnalare l’intero percorso di ricerca svolto dalla farmacia: dalla richiesta del farmaco con ricetta, alla mancanza presso gli specifici distributori, fino alla no

Sanità : Federfarma Verona - boom di segnalazioni per carenze farmaci : Verona, 15 feb. (AdnKronos) – “Cresce l’impegno dei farmacisti perché la situazione è ancora drammatica – dice Marco Bacchini presidente di Federfarma Verona – e migliaia di pazienti solo in provincia di Verona si trovano a fare i conti con una realtà inconcepibile: i farmaci prescritti dal medico curante per curare gravi patologie risultano irreperibili perché ‘migrano” all’estero per convenienza ...

Sanità : Federfarma Verona - boom di segnalazioni per carenze farmaci (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La modulistica preposta alla segnalazione deve essere compilata con la massima attenzione e ci richiede di segnalare l’intero percorso di ricerca svolto dalla farmacia: dalla richiesta del farmaco con ricetta, alla mancanza presso gli specifici distributori, fino alla non reperibilità neppure presso l’azienda produttrice”, conclude. “Federfarma Verona per cercare di trovare ...