San Faustino | iconografia | patronati e proverbi

San Faustino : ecco perchè è ritenuto il protettore dei single : Visto che un Santo non si nega a nessuno, il 15 febbraio è San Faustino , ritenuto il protettore dei single …quelli in cerca della propria metà e quelli che di compagni e compane proprio non ne vogliono sapere. Ma perché è ritenuto tale? Le più azzardate spiegazioni popolari riconducono la motivazione al nome Faustino che, in latino, significa “fotunato” e, come tale, il 15 febbraio dovrebbe essere propizio per chi cerca l’anima gemella. Forse si ...

