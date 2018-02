San Faustino | ecco perchè è ritenuto il protettore dei single

San Faustino : iconografia - patronati e proverbi : San Faustino e Giovita, nell‘ iconografia , a volte vestono abiti militari romani, impugnando una spada mentre stringono una palma con l’altra mano; altre volte indossano, invece, vesti liturgiche (San Faustino , come presbitero, compare, in particolare, con la pianeta; San Giovita, come diacono, con la dalmatica). In altri casi (es. sulle monete coniate nella seconda metà del XIII secolo o sul sarcofago del vescovo Berardo Maggi, recano in ...

Dopo San Valentino arriva San Faustino : auguri a tutti i single - ecco le FRASI più divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook : Il 15 febbraio, il giorno Dopo San Valentino, si ricorda San Faustino: è considerata ormai la Festa dei single, di tutti coloro che, per scelta o per colpa del destino, non cercano la propria metà o non l’hanno ancora trovata. San Faustino è considerata la festa dei “non innamorati” in parte perché è il giorno successivo alla Festa degli innamorati per eccellenza, in parte per il nome Faustino, che deriva dal latino e significa “propizio, ...