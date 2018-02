: #Salvini: la sinistra da settimane, avendo perso gli argomenti e fallito al governo, inventa pericoli su razzismo,… - matteosalvinimi : #Salvini: la sinistra da settimane, avendo perso gli argomenti e fallito al governo, inventa pericoli su razzismo,… - matteosalvinimi : #Salvini: qualcuno pensa che ci sia il rischio di ritorno di fascismo in Italia? Siamo seri! Il problema è il terro… - matteosalvinimi : #Salvini: La gente per strada mi chiede di togliere la L.Fornero, di riportare tranquillità nelle nostre strade. Le… -

"Non governeremo mai con la sinistra e con il Pd e con nessun altro. O si vince o si va a casa e buonanotte". Lo ha detto il leader della Lega nel Leccese. "Il 4 marzo mandiamo a casa Renzi, il prossimo è Emiliano, per quello che sta combinando in Puglia", aggiunge. Torna sull'"antifascismo del 2018",è "la finta battaglia di una sinistra che parla di passato perché non ha un'idea di futuro".E ha citato("Antifascismo arma di distrazione").è stato contestato da una quarantina di persone allontanata dai poliziotti.(Di giovedì 15 febbraio 2018)