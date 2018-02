Salute tradita | l' inchiesta di Sky Tg24 sulla malasanità in Italia

Liste d’attesa infinite - ospedali fantasma e disabili senza assistenza : su SkyTg24 lo speciale sulla “Salute tradita” : Attese infinite per una visita. Decine di chilometri per arrivare al Pronto Soccorso. Numeri che evidenziano alcune delle disfunzioni della sanità in Italia, dove per molti cittadini l’accesso alle cure è quasi un’utopia. Lo racconta lo speciale di Sky TG24 HD Salute tradita, in onda venerdì 16 febbraio 2018 alle 20.20 (in replica alle 23,15 e alle 21 di sabato 17 febbraio) e sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre. ...