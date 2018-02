Salto con gli sci | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | gli azzurri cercano la

Pagelle LIVE Ludogorets-Milan - Europa League 2018 : rossoneri con il tridente Suso-Cutrone-Calhanoglu per l’asSalto alla qualificazione : Dopo l’antipasto della Champions League, tocca anche all’Europa League tornare in campo dopo la sosta invernale per l’andata dei sedicesimi di finale. Il Milan di mister Gennaro Gattuso è di scena in Bulgaria contro il pericoloso Ludogorets, squadra ricca di talento e decisamente complicata da affrontare. L’imperativo dei rossoneri sarà di incominciare con il piede giusto già in trasferta, per gestire meglio la situazione ...

Scontri Piacenza : 11 denunciati per asSalto al carabiniere : I due organizzatori del corteo dovranno rispondere di istigazione a delinquere e violazione del testo unico sulla sicurezza. Gli altri per aggressione, compresa quella del brigadiere capo Belvedere ...

LIVE Salto con gli sci femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : le sorelle Malsiner per la top10. Duello Lundby-Althaus-Takanashi per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Salto con gli sci femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi è in programma la prova dal trampolino piccolo: si assegnano le prime medaglie anche per le ragazze. L’Italia si affida in particolar modo alle sorelle Lara e Manuela Malsiner mentre per le medaglie si infiammerà il Duello tra la favorita Lundby e la Takanashi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Salto con gli sci ...

Secondo appuntamento teatrale a Saltocchio : di scena 'Hakuna Matata' : Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero e rappresentati alle ore 21.15 presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio , Lucca, .

Con la prima neve dell'inverno asSalto ai due versanti dell'Etna : NICOLOSI - La condanna che sembrava ormai senza appello alla fine non c'è stata. La stagione invernale etnea durerà forse 15-20 giorni, ma quantomeno è iniziata. E per l'economia turistica dell'Etna in alta quota si tratta di un piccolo sospiro di sollievo davvero quasi insperato. Dopo lunghe settimane di inverno caldo, la neve si è ripresa il vulcano tutto in una ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Domani, lunedì 12 febbraio, tocca al Salto femminile. Le saltatrici si cimenteranno alle ore 13.50 nella prova olimpica sul trampolino HS109, lo stesso dal quale ieri gli uomini si sono sfidati. La gara vede tutte le atlete a caccia di Maren Lundby, autentica dominatrice della stagione e favorita numero uno per la medaglia d’oro. In gara, ci saranno ben quattro azzurre. Lara Malsiner e Manuela Malsiner possono ambire a un piazzamento fra ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze delle azzurre. Manuela e Lara Malsiner puntano ai primi 15 posti : Nella giornata di domani sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia andrà in scena la seconda gara valida per il Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Di seguito, andiamo a vedere quali possono essere le ambizioni delle quattro atlete italiane impegnate in gara. Malsiner Manuela: la più esperta delle sorelle Malsiner, che al momento sembrano avere un potenziale simile. Alla vigilia sembrava potesse ambire ad un ...

Allegri - questa Juventus contro il Tottenham non basta : serve un Salto di qualità - stop con la formula “brutti ma vincenti” : La Juventus si appresta a tornare in campo in Champions League nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione. Di fronte avrà una squadra davvero in netta risalita dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, una squadra che è nettamente superiore a quelle recentemente affrontate dalla Juventus: il Tottenham di Pochettino. Nelle ultime uscite in campionato, la Juventus ha deluso enormemente dal punto di vista del gioco. Tolta la ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Andreas Wellinger re sul trampolino piccolo! Sul podio i norvegesi : L’aveva dimostrato nei giorni scorsi, oggi si è confermato: Andreas Wellinger ha conquistato un meritato oro nella gara da trampolino piccolo valida per le Olimpiadi di PyeongChang 2018, competizione inaugurale del programma del Salto con gli sci. Il giovane tedesco si è imposto con un totale di 259,3 punti, scavando un margine di quasi 10 lunghezze sugli avversari grazie ad un secondo Salto straordinario da 113,5 metri (punto HS posto a ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. gara posticipata : si salta alle 14.35. Che battaglia dal trampolino piccolo! Kamil Stoch sfida Wellinger e Freitag. Azzurri per la top30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino piccolo di Salto con gli sci, che assegna la prima medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grandissima attesa soprattutto in Polonia, Norvegia e Germania per questa gara. La Polonia è tutta per l’eroe nazionale Kamil Stoch che vuole completare la stagione perfetta aggiungendo un titolo olimpico al Grande Slam nei Quattro ...

Calciomercato Inter - ‘contatto’ con il Bologna : asSalto a Verdi : Calciomercato Inter – L’Inter sta attraversando un momento difficile in campionato, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dal pareggio contro il Crotone ed adesso si avvicina la partita contro il Bologna, partita da non fallire. Nel frattempo si continua a pensare al mercato, a gennaio sono state effettuate alcune mosse e per la prossima stagione il club nerazzurro ha intenzione di rinforzare in modo massiccio la rosa. In ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ambizioni degli italiani sul Normal Hill. In tre a caccia della seconda serie : Domani, con la gara dal trampolino piccolo, verrà assegnata la prima medaglia nel Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia, saranno quattro gli italiani impegnati, tutti capaci di superare la qualificazione nella prova di ieri. Andiamo a vedere quali sono le ambizioni degli azzurri. COLLOREDO Sebastian: è la punta azzurra per questa gara. Ha nelle gambe una buona misura e ...