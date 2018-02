Salerno | figlio del procuratore candidato Pd Ora il Csm indaga

Il figlio è candidato sindaco - procuratore Salerno rischia trasferimento : rischia il trasferimento d'ufficio per incompatibilità il procuratore di Salerno Corrado Lembo. E la ragione è la candidatura del figlio a sindaco di un paese della provincia. Su...

Salerno - il figlio del procuratore capo candidato con il Pd : il Csm apre una pratica per “incompatibilità ambientale” : Il procuratore di Salerno Corrado Lembo rischia il trasferimento d’ufficio per incompatibilità a causa della candidatura del figlio a sindaco di un paese del Salernitarno. Su richiesta unanime della Prima Commissione del Csm, competente sui trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale dei magistrati, il Comitato di presidenza di Palazzo dei marescialli ha disposto infatti l’apertura di una pratica sul capo della ...