Ryan Murphy passa a Netflix con un accordo da 300 milioni di dollari

Netflix - Ryan Murphy firma un contratto esclusivo con la piattaforma streaming : L'autore, che produrrà serie e film esclusivamente per la piattaforma di streaming, è noto soprattutto per la sua lunga collaborazione con i canali televisivi Fox e FX, per i quali ha firmato Nip/...

911 - la nuova serie tv di Ryan Murphy arriva su Fox Life : 911 arriva finalmente su Fox Life: scopriamo anticipazioni, cast e trama della nuova attesissima serie tv diretta dal geniale Ryan Murphy Dopo aver conquistato milioni di telespettatori con American Horror Story ed American Crime Story, Ryan Murphy ritorna protagonista con una nuova serie televisiva. Si tratta di 911 o anche chiamata 9-1-1 la serie ideata e scritta dall’autore americano che debutta in questi giorni sul canale Fox Life. ...

Ryan Murphy firma in esclusiva per Netflix : ... FEUD , Glee e Nip/Tuck , chiude la lunga e proficua collaborazione con 20th Century Fox Television e le reti FOX ed FX firmando un nuovo accordo in esclusiva con la piattaforma di video in streaming.

Ryan Murphy lascia Fox e sigla un accordo milionario con Netflix : Il network in streaming conferma così di stare sempre di più spingendo per avere contratti di esclusiva con gli showrunner più forti del settore. Dopo Rhimes e la showrunner di Orange Is the New ...

Netflix strappa (anche) Ryan Murphy a Fox : Anche i matrimoni più solidi alla fine possono vacillare e finire. Ne è l’ennesima prova Ryan Murphy che, dopo mesi di corteggiamento, ha ceduto alle lusinghe di Netflix lasciando così Fox, a cui era legato da svariati anni. La notizia è arrivata ieri, giorno del debutto in Italia della sua nuova creatura ovvero 9-1-1, turbando e non poco gli equilibri. Ryan, padre di serie tv cult come Glee e Nip/Tuck, è uno di quegli autori in grado di ...

Ryan Murphy a Netflix con un accordo milionario : cosa ne sarà di American Horror Story - 9-1-1 e le sue serie? : Dopo Shonda Rhimes anche Ryan Murphy a Netflix. La migrazione delle grandi menti e delle famose firme delle serie tv più amate continua e sembra portare tutti verso la piattaforma streaming che negli ultimi anni ha conquistato il mondo e gli amanti della serialità. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno perché nessuno si aspettava o vociferava su questa nuova rivoluzione tv nei giorni scorsi. I fan di American Horror Story, American ...

Cast e personaggi di 9-1-1 al via su FoxLife il 13 febbraio : la trama della nuova serie targata Ryan Murphy : Una nuova "Chicago", diversa da quella di Dick Wolfe, è possibile e Cast e personaggi di 9-1-1 ne sono la prova. La nuova serie targata Ryan Murphy ha già raggiunto successi straordinari in Patria e si prepara a fare lo stesso anche in Italia da oggi, 13 febbraio, con la messa in onda della première di 9-1-1 a partire dalle 21.10 su FoxLife. Nei 13 episodi di questa prima stagione della serie ambientata a Los Angeles vedremo le corse contro ...

Ryan Murphy il Re Mida del piccolo schermo. Le sue 5 serie di successo aspettando 9-1-1 - su Fox da febbraio - : Simpson, campione di football americano al centro di uno dei più controversi e dibattuti episodi di cronaca nera; la seconda sull'omicidio di Gianni Versace, attualmente in onda tra le polemiche su ...

Ryan Murphy il Re Mida del piccolo schermo. Le sue 5 serie di successo aspettando 9-1-1 (su Fox da febbraio) : Da una parte c'è Shonda Rhimes, regina della tv americana, creatrice di serie di enorme successo come Grey's Anatomy, Scandal e Le regole del delitto perfetto. Dall'altra troviamo Ryan Murphy, il Re Mida del piccolo schermo a stelle e strisce, capace di far diventare oro tutto ciò che tocca, affrontando i generi televisivi con stile e grande perspicacia, capendo come pochi altri qual è lo spirito del tempo. L'ultima sua ...

9-1-1 : gli operatori di primo soccorso protagonisti della nuova serie di Ryan Murphy : 9-1-1 Ryan Murphy ne ha pensata un’altra: dopo American Horror Story ed American Crime Story, l’autore americano si è dedicato a raccontare la vita degli operatori del 9-1-1 nell’omonima serie in onda da questa sera su Fox Life alle 21.00. Per questa volta però niente dettagli particolarmente scabrosi né minuzioso lavoro sui fascicoli di un’indagine, quanto piuttosto casi da cui partire per raccontare le persone che li ...

911 : la nuova serie di Ryan Murphy da stasera su FoxLife (Sky - 114) : Dal 13 febbraio, il martedì alle 21.05 su FoxLife (Sky,114) è di scena l’azione con serie 9-1-1. La serie prende il titolo dal numero unico d’emergenza negli USA, 911 appunto. Nei 13 episodi di questa prima stagione vedremo le corse contro il tempo di polizia, paramedici e vigili del fuoco con un’unica parola d’ordine: agire prima possibile per evitare conseguenze irr...

Da «Nip/Tuck» a «9-1-1» : le serie migliori (e no) di Ryan Murphy : Un neonato è incastrato nelle tubature di un palazzo, una ragazza ha un serpente attorno al collo che la sta soffocando, una bambina è a casa da sola quando i ladri fanno irruzione. Sono alcuni dei casi che i protagonisti di 911, la nuova serie di Ryan Murphy in onda su Fox dal 13 febbraio, si trovano ad affrontare nel primo episodio. LEGGI ANCHEserie Tv, che cosa guardare a febbraio Lo show ruota attorno alle vite personali e lavorative di un ...

9-1-1 - prima stagione al via della nuova serie firmata da Ryan Murphy : 9-1-1, è la nuova serie tv di quel genio di Ryan Murphy al via da martedì 13 febbraio alle 21,05 su FoxLife. Questa volta, dopo gli ultimi impegni antologici come American Horror Story e American Crime Story (il secondo capitolo The Assassination of Gianni Versace è in onda su FoxCrime) ha scelto di raccontare la quotidiana battaglia di polizia, paramedici e vigili del fuoco in una serie dai connotati classici ma dal ritmo adrenalinico. 9-1-1, ...

Cast e personaggi di Feud al via su Studio Universal il 7 gennaio : la rivalità Hollywoodiana firmata Ryan Murphy : Alla distanza di quasi un anno, Cast e personaggi di Feud sono pronti a conquistare il pubblico italiano. Il primo capitolo della nuova serie antologica FX targata Ryan Murphy prenderà il via proprio oggi, 7 gennaio, su Studio Universal, uno dei canali presenti nel bouquet di Mediaset Premium. L'appuntamento sarà alla domenica sera per un doppio episodio a partire dalle 21.10 fino al prossimo 28 gennaio quando andrà in onda il gran finale di ...