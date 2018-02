: Si apre grossa voragine in strada alla #Balduina a #Roma. Due palazzi evacuati - Agenzia_Ansa : Si apre grossa voragine in strada alla #Balduina a #Roma. Due palazzi evacuati - repubblica : Roma, voragine alla Balduina: cinque auto precipitate nel vuoto e due palazzi evacuati - repubblica : Roma, voragine alla Balduina e due auto precipitano nel vuoto -

Ci sono dueper lache si è aperta in via Livio Andronico, alla. La procura ha iscritto nel registro il legale rappresentante dei proprietari del terreno e l'omologo della società responsabile del cantiere. Ipotesi di reato: crollo colposo. Intanto sono proseguiti per l'intera giornata i rilievi nella zona. Attesa una consulenza tecnica di due ingegneri e di un geologo per capire cosa abbia determinato lo smottamento.(Di giovedì 15 febbraio 2018)