Roma | sit in per le multe in via di Portonaccio - Un giorno di protesta in Prefettura

Scarabeo GCF Roma fa visita alla Monini. Romiti 'Concentrazione al massimo per tutta la gara' : Dovremo quindi tentare di imporre il nostro gioco fin da subito e non avere cali durante il match." Appuntamento al PalaRota di Spoleto domenica 18 febbraio alle ore 18:00 con streaming su Lega ...

Forum Disuguaglianze Diversità : la presentazione a Roma venerdì 16 febbraio. L'Uisp tra i promotori : ... da un lato aprendo faglie che vengono riempite da paure e da dinamiche autoritarie, dall'altro ostacolando lo sviluppo di forme armoniche e sostenibili di economia. Il Forum si propone come luogo di ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro / Sanremo 2018 - oggi saranno a Roma - faranno una visita ai ragazzi di Amici? : Le polemiche sulla riammissione di Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 proseguono: il musicista Gabriele Ciampi si aggiunge al coro dei dubbiosi.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:56:00 GMT)

Pellegrini - Milinkovic-Savic e Romagnoli : Juve ingolosita : No, c'è tutto un mondo di potenziali ex avvelenati che si spalanca davanti a Beppe Marotta e Fabio Paratici il cui 'appetito' sul mercato trova sempre nuove motivazioni. E dunque: perché non dare la ...

Roma - 'Cara Cinecittà' : dai depositi spuntano centinaia di lettere di italiani che tra gli anni '60 e '80 sognavano di fare cinema : 'Gentili funzionari degli studi di Cinecittà, vi scrive un bambino di 13 anni. A me piace molto recitare , ho anche fatto la parte di Cristoforo Colombo nella recita della scuola di quinta elementare, ...

Fair Play Finanziario Roma - incontro a Nyon : la situazione in casa giallorossa : Fair Play Finanziario Roma – La Roma sembra in ripresa in campionato, la squadra di Di Francesco è reduce dal successo in campionato contro il Verona ed adesso si prepara per il match contro il Benevento, altra partita da non fallire. Nel frattempo tiene banco anche la situazione legata al Fair Play Finanziario, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ questa mattina c’è stato un incontro con la commissione UEFA ...

“Ciao - è stato bello scop***”. Il biglietto che ha fatto impazzire i social : lasciato sul cruscotto di un’auto a Roma - quel messaggino (molto esplicito) racconta una storia che sta facendo morire tutti di curiosità : In guerra e in amore, recita un vecchio proverbio, tutto è lecito. A maggior in tempi come questi, dove di iniziative per prendersi una bella rivincita contro un ex poco gentile (o poco fedele) se ne vedono ogni giorno a centinaia sui social, alle volte applaudite dagli utenti e alle volte, invece, troppo sopra le righe per essere accettate senza critiche. Ultimo in ordine cronologico il bigliettino che il proprietario di quest’auto ...

Montanari - l’Università di Bergamo per la riqualificazione di Roma : Si è svolta oggi in Campidoglio la conferenza “Muoversi lungo il Tevere per dare valore al territorio”, organizzata da Roma Capitale – Assessorato alla Sostenibilità Ambientale – con l’Università degli Studi di Bergamo. Durante l’incontro è stata presentata una proposta di riqualificazione e messa a sistema dei parchi di Villa Doria Pamphilj, Villa Borghese e […] L'articolo Montanari, l’Università di Bergamo per la ...

Roma. Piccolo : operatori Romani esasperati su situazione Piazza di Spagna : Roma – Piccolo: Piazza di Spagna verte in condizioni di abbandono Roma – Questa la nota emessa da Ilaria Piccolo, consigliera capitolina del Pd: “Il... L'articolo Roma. Piccolo: operatori romani esasperati su situazione Piazza di Spagna su Roma Daily News.

Bulgari experience - il nuovo curiosity shop è nel cuore di Roma : - e ha poi aggiunto - Bulgari cattura questa magia nella sua campagna Wish Factory con oltre 900 vetrine in tutto il mondo e per tutti i touch point digitali, dal sito web dell'azienda ai canali dei ...

Roma : visita Erdogan - riaperta Via Nazionale : Roma- riaperta al traffico Via Nazionale. Era stata chiusa per la visita nella Capitale di Erdogan. Mattarella attende Erdogan È stata riaperta al traffico via... L'articolo Roma: visita Erdogan, riaperta Via Nazionale su Roma Daily News.

Cariche al sit-in contro Erdogan a Roma : 13.32 Scontri a Castel Sant'Angelo, al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco Erdogan a Roma. La polizia, in tenuta antisommossa, ha caricato un gruppo di manifestanti che al grido di "Erdogan boia" ha cercato di promuovere un corteo non autorizzato verso San Pietro. Un manifestante è stato ferito. I partecipanti intonano cori "vergogna, vergogna" e chiedono di fare un corteo.