Roma | Monchi | ' Ai tifosi chiedo fiducia Pallotta vuole un club campione | alla fine ce la

Ceballos alla Roma?/ Il centrocampista del Real Madrid nel mirino di Monchi : Ceballos alla Roma? Il centrocampista del Real Madrid nel mirino di Monchi. Secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ore, i giallorossi sono sul giovane delle Merengues(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:38:00 GMT)

Monchi sorpreso dalla classifica della Roma. E sul mercato… : Il ds della Roma, Monchi, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, prima del fischio d’inizio del match con il Benevento: “Importante confermare quanto fatto a Verona e continuare la strada intrapresa. Gennaio non è stato un mese buono, febbraio deve essere un mese migliore. Siamo pronti per le partite che ci aspettando. Sarà un finale di stagione bello. Fisicamente stiamo bene, stiamo recuperando i giocatori ...

Calciomercato Roma - Monchi tenta lo sgambetto al Napoli : a giugno assalto a Verdi : Calciomercato Roma – Simone Verdi è stato uno dei grandi protagonisti del mercato di gennaio. L’esterno offensivo del Bologna sembrava ad un passo dal Napoli, con le due società che avevano trovato l’accordo economico. Il giocatore si è preso qualche giorno per pensarci dopodichè ha deciso di rimanere in rossoblù almeno fino a giugno rifiutando il trasferimento alla corte di Sarri. Verdi però è destinato ad essere protagonista ...

Roma - Monchi vuole soffiare un colpo all'Inter : Secondo Sky Sport , c'è anche la Roma sulle tracce di Fabian Ruiz . Il centrocampista del Betis Siviglia è un pallino dell'Inter che vuole prenderlo, ma i giallorossi con Monchi ci stanno lavorando.

Roma - Monchi : "Di Francesco non è in discussione" : Il d.s. giallorosso a Premium Sport: "Siamo convinti al 100% del nostro allenatore. Mercato? Meglio che sia finito"

Roma - Monchi svela tutto : dalla posizione di Di Francesco alla verità sulla telenovela Dzeko : Nell’immediato pre-partita del match con il Verona, il ds della Roma, Monchi, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, ecco le sue dichiarazioni: “La fine del mercato ha ridato serenità all’ambiente? Io credo che la squadra sia rimasta fuori dalle notizie del mercato. I ragazzi sono sempre stati concentrati sul campo ma per la serenità anche della società è meglio che il mercato sia finito. Dzeko convinto a restare ...

Serie A : Verona Roma - il punto di Monchi : "Sono convinto che abbiamo fatto il mercato migliore per la società. Una volta che sarò arrivato a conoscere meglio questa società per me sarà più facile lavorare. Sono convinto che devo migliorare ...