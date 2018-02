Risultato Borussia Dortmund-Atalanta LIVE in tempo reale | le probabili formazioni

Borussia Dortmund-Atalanta/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - Risultato live : diretta Borussia Dortmund-Atalanta: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 07:26:00 GMT)