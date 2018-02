Rispolverata la foto della siringa al distributore di benzina | bufala o allarme rosso?

optimaitalia

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Sta prendendo piede nuovamente in queste ore la notizia che ci mostra laaldi. Si tratta di unache alimenta l'sulla possibilità di contrarre pericolose malattie infettive in modo assolutamente stupido e che, non a caso, sta inducendo molti utenti a comprendere se si tratti di unao meno. Come stanno le cose oggi 15 febbraio 2018? Dobbiamo stare attenti presso i distributori automatici, oppure si tratta di una notizia inventata ad arte? Cerchiamo di capirlo insieme.In realtà la risposta è piuttosto semplice, soprattutto se pensiamo che abbiamo già affrontato la questione la scorsa estate. Si tratta a tutti gli effetti di una, perché fino a questo momento non esistono denunce in grado di confermare l'ipotesi di un trend consolidato in merito alla presenza di unaaldi. Come potrete notare ...