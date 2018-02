RIFORMA PENSIONI & APE VOLONTARIA Oggi 15 febbraio Il parere di Cgil | Cisl e Uil

RIFORMA pensioni/ In Forza Italia si insiste sull'aumento delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni , oggi 14 febbraio. In Forza Italia si insiste sull'aumento delle minime . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 : ecco le proposte dei partiti in vista delle elezioni : Non si è mai smesso di parlare di Riforma pensioni 2018 e, anzi, proprio in quest'ultimo periodo le discussioni e le polemiche non sono che aumentate. In vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, infatti, tra gli argomenti più caldi sui quali i vari partiti premono c'è anche quello del sistema previdenziale italiano. Dopo avervi parlato recentemente del programma del PD, infatti, vogliamo fare un excursus su quelle che sono le proposte dei vari ...