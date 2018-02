Registrazione Uomini e Donne Trono Classico | Lorenzo Riccardi e Nicolò Brigante | due

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 9 febbraio 2018 : Marta Pasqualato “molla” Nicolò per paura di Tina! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 9 febbraio 2018: Nicolò perdona Marta! Lei, per paura di Tina, non si presenta in studio! Anticipazioni Uomini e Donne: intimorita da Tina, Marta Pasqualato, ammessa di nuovo nel parterre delle corteggiatrici di Nicolò Brigante, preferisce non presentarsi in trasmissione! Tanti, troppi, i lati “oscuri”… Il dating show di Maria continua a riscuotere grande ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono Over 6 febbraio 2018 : Giorgio tuona contro Gemma che scoppia in lacrime! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 6 febbraio 2018: le dure parole di Giorgio colpiscono la sensibilità di Gemma che esce dallo studio! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma in lacrime dopo le dichiarazioni di Giorgio! Ida offesa da Riccardo e Valentina, invece, delusa da Tomas! Cosa accadrà nelle prossime puntate dedicate alle vicissitudini sentimentali dei senior? Scopriamolo attraverso la registrazione del ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 4 febbraio 2018 : nuovo confronto tra Sara e Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico domenica 4 febbraio 2018: Sara chiede un nuovo chiarimento a Lorenzo che bacia in studio Nilufar! Anticipazioni Uomini e Donne: Sara non si rassegna e va ancora in cerca di Lorenzo che ribadisce il suo interesse esclusivo per Nilufar! Marta ritorna per Nicolò! Adii e nee entry per entrambi i tronisti! Commenti social negativi intristiscono Nilufar… Battibecchi, ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono Over 31 gennaio 2018 : Giorgio e il regalo per Anna! Gemma chiude con Raffaele! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over mercoledì 31 gennaio 2018: Gemma Galgani saluta Raffaele! Giorgio e il regalo per Anna Tedesco! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma interrompe la conoscenza con Raffaele! Piovono critiche! Giorgio si riavvicina ad Anna e lo fa… con un regalo! Incomprensioni e disaccordi tra Riccardo ed Ida e Sossio e Melania… Arrivano golose news sul trono Over! Le Anticipazioni Uomini e ...

