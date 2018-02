Red Bull | Verstappen | ' Nel 2018 voglio vincere Halo? E' orribile'

Serie B - Red Bull B-Best : Kozak torna al gol con il carisma : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della venticinquesima giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che ...

Ricciardo carico : "Red Bull lotterà con Ferrari e Mercedes" : Il pilota della Red Bull, ai microfoni di Sky Sport, si è detto carico e ottimista in prospettiva iridata. Here it is, my helmet for the 2018 season! We?ve kept quite a few personal elements from the ...

Francesco Nozzolino di Avanti un altro aggRedito dai bulli : Francesco Nozzolino, ospite fisso del programa Avanti un altro di Paolo Bonolis , è stato aggredito e deriso da un gruppo di ragazzini a Sarno, in provincia di Salerno. A rivelarlo è stato lui stesso ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della venticinquesima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Formula 1 - Red Bull : Ricciardo e Verstappen scalpitano. E vengono interrogati sulle gomme 2018... : Riecco Daniel Ricciardo e Max Verstappen. I piloti della Red Bull scalpitano e, dopo la pausa invernale, sono pronti a calarsi nella nuova stagione di Formula 1. Conosceremo la nuova RB14 nella ...

F1 - Mondiale 2018 : la Red Bull verrà presentata il 19 febbraio. La RB14 si svela prima della Ferrari e della Mercedes : Vi era una coltre di mistero sulla data esatta di presentazione della nuova Red Bull per il Mondiale di F1 2018. Se la Ferrari e poi la Mercedes avevano già fatto il loro annuncio (22 febbraio), la scuderia di Milton Keynes ha provveduto a farlo, via social, solo oggi attraverso un video. pic.twitter.com/cvNc8Tvt3P — Red Bull Racing (@redBullracing) February 12, 2018 Nel breve filmato è stata svelata la data del 19 febbraio, per cui 3 ...

F1 - Mondiale 2018 : la Red Bull verrà presentata il 19 febbraio. La RB14 si svela prima della Ferrari e della Mercedes : Vi era una coltre di mistero sulla data esatta di presentazione della nuova Red Bull per il Mondiale di F1 2018. Se la Ferrari e poi la Mercedes avevano già fatto il loro annuncio (22 febbraio), la scuderia di Milton Keynes ha provveduto a farlo, via social, solo oggi attraverso un video. pic.twitter.com/cvNc8Tvt3P — Red Bull Racing (@redBullracing) February 12, 2018 Nel breve filmato è stata svelata la data del 19 febbraio, per cui 3 ...

F1 Red Bull - annunciata la data di presentazione della RB14 : ROMA - A poco più di un mese dall'inizio del Mondiale di Formula 1, è tempo di presentazioni delle monoposto. Oggi, a ricordare via Twitter il "giorno x", è stata la Red Bull, che sul proprio profilo ...

F1 Red Bull - Verstappen : «Con il motore Mercedes saremmo stati i migliori» : TORINO - ' La Red Bull avrebbe dominato se avesse il motore della Mercedes '. Parole di Max Verstappen: il pilota belga è certo che le prestazioni del telaio della Red Bull sono ora "davvero buone' e ...

F1 Red Bull - Verstappen : «Con il motore Mercedes avremmo dominato» : ROMA - ' La Red Bull avrebbe dominato se avesse il motore della Mercedes '. Parole di Max Verstappen: il pilota belga è certo che le prestazioni del telaio della Red Bull sono ora "davvero buone' e ...

Serie B - Red Bull B-Best : Ciano - che colpo di genio! : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della ventiquattresima giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che ...

F1 Red Bull - Verstappen in attesa dei test per provare la nuova macchina : TORINO - La Red Bull non ha ancora annunciato il giorno in cui verrà presentata la nuova monoposto, nonostante i test della stagione 2018 siano ormai dietro l'angolo. Ad attendere con trepidazione le ...

Internet Safe Day - Bullizzati sul web perchè cRedenti : 'Compito degli adulti, e in particolare di Istituzioni, Associazioni e Aziende è quello di non lasciare soli i ragazzi, ma aiutarli a muoversi nel mondo virtuale. In questo ambito, la Polizia Postale ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della ventiquattresima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...