Ray Dalio scommette 18 miliardi contro Europa e banche italiane : Il più grande hedge fund al mondo conferma la sua scommessa ribassista - e parzialmente contrarian - sul mercato azionario europeo e italiano in particolare. La Bridgewater Associates del miliardario Ray Dalio , gia segnalatasi ...

Italia sotto attacco : non solo Bridgewater di Ray Dalio - hedge fund puntano contro banche italiane : banche Italiane sotto attacco in vista delle elezioni, non solo da parte dell'hedge fund numero uno al mondo, Bridgewater Associates di Ray Dalio.