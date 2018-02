Rainbow Six Siege | rivelati con un trailer i nuovi operatori di Operazione Chimera

Ubisoft e HyperX insieme per i tornei Majors 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six : Ubisoft annuncia una collaborazione con HyperX, la divisione dedicata al gaming di Kingston Technology Company, Inc., per la sponsorizzazione dei tornei Majors 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six. HyperX è partner ufficiale ed esclusivo di headset per i due maggiori eventi del 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six, il Six Invitational a Montreal e i Six Major a Parigi. Il panorama eSports di Tom Clancy's Rainbow Six sta crescendo a livello globale e ...

Cosa possono fare i mostri di Rainbow Six Siege Outberak - i 5 profili letali : Ubisoft ha recentemente rilasciato un secondo video per Outbreak, la nuova modalità di Rainbow Six Siege che uscirà assieme a Operazione Chimera durante i primi giorni di marzo 2018. fa parte di una serie di trailer che saranno man mano rilasciati in queste settimane e vuole spiegare la trama di questa nuova modalità: qui si apprende che una nuova epidemia con al centro un tipo di corallo che infetta i tessuti umani creando dei veri e propri ...

Rainbow Six Siege : nuovo trailer sulle origini del contagio di Outbreak : Ubisoft ha pubblicato in queste ore un nuovo trailer per Outbreak, la nuova modalità di Rainbow Six Siege in arrivo insieme ad Operazione Chimera nei primi giorni di marzo.Il video è il secondo di una serie di trailer che spiegano la trama della modalità, e quello appena pubblicato racconta come al centro dell'epidemia ci sia un particolare tipo di corallo in grado di infettare i tessuti umani e di creare, di fatto, dei mostri.Nel trailer ...

Rainbow Six Siege : nuove informazioni e programma dettagliato del torneo Six Invitational : La stagione eSport competitiva di Rainbow Six Siege sta per terminare con un ultimo, spettacolare evento, l'ormai consueto torneo Six Invitational durante il quale si sfideranno le sedici migliori squadre al mondo della Pro League del gioco.La competizione si svolgerà dal 13 al 18 febbraio a Montreal, e sarà il più grande evento eSport mai organizzato per Rainbow Six Siege. Il Six Invitational 2018 includerà sedici squadre, rappresentanti tutte ...

Rainbow Six Siege : in arrivo un weekend di gioco gratuito : È con un comunicato che Ubisoft ha voluto annunciare l'arrivo di un weekend di gioco gratuito per Tom Clancy's Rainbow Six Siege, lo sparattutto del publisher transalpino che si appresta a festeggiare il terzo anno di attività.Siege sarà disponibile gratuitamente su PC, Xbox One e PS4 dal 15 al 18 febbraio 2018. Ogni progresso raggiunto durante questa prova sarà mantenuto per tutti gli utenti che acquisteranno il gioco completo.Presumibilmente, ...

Rainbow Six Siege : l'evento Outbreak riceve un nuovo trailer : Poco tempo fa vi abbiamo riportato le interessanti informazioni condivise da Ubisoft su due dei principali contenuti che andranno a inaugurare il terzo anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.Come saprete, l'evento Outebreak e Operazione Chimera inaugureranno ufficialmente l'Anno 3 del gioco, che prevede tanti nuovi contenuti tra cui un'espansione tutta dedicata alle forze italiane.Operazione Chimera sarà disponibile su server test tecnico dal 19 ...

Ash nel nuovo trailer di Rainbow Six Siege sull’evento Outbreak : Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Rainbow Six Siege con protagonista Ash riguardo il prossimo evento che sarà disponibile a marzo, Outbreak. Tutto questo darà il via al terzo anno dello sparatutto competitivo che sta vivendo un periodo d'oro. L'evento Outbreak di Rainbow Six Siege permetterà di scegliere la propria squadra di tre operatori ed entrare nella cittadina distrutta di Truth or Consequences per distruggere la minaccia ...

Rainbow Six Siege prepara la strada a Operazione Chimera e Outbreak - a breve sul test server : La capacità di Rainbow Six Siege di aggiornarsi continuamente, rialsciando contenuti freschi che mantengano alta l'attenzione da parte dei fan è stata indubbiamente uno dei punti a favore del titolo sviluppato dai ragazzi di Ubisoft. In un mondo videoludico in continuo e dinamico divenire, riuscire a stare al passo con la concorrenza è fondamentale per non rimanere schiacciati nel marasma di titoli che competono nello stesso genere, a maggior ...

Rainbow Six Siege : trailer e nuovi dettagli per Outbreak e Operazione Chimera : Ubisoft ha finalmente svelato oggi i primi dettagli sull'imminente Operazione Chimera e sull'evento Outbreak, due dei principali contenuti che andranno a inaugurare il terzo anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.Chimera e Outbreak inaugureranno ufficialmente l'Anno 3 del gioco, che prevede tanti nuovi contenuti tra cui un'espansione tutta dedicata alle forze italiane.In Outbrak, il team Rainbow dovrà affrontare una minaccia completamente ...

Rainbow Six Siege : Operazione Chimera e Outbreak in arrivo : Ubisoft svela ufficialmente nuovi e interessanti dettagli per Operazione Chimera e l’evento Outbreak di Rainbow Six Siege, contenuti che andranno ad inaugurare il terzo anno del gioco, introducendo 2 nuovi operatori specializzati in attacchi biologici. Rainbow Six Siege – Operazione Chimera Il team Rainbow si ritroverà ad affrontare una nuova minaccia, un’epidemia sconosciuta che ha colpito la cittadina di ...

Svelata data di uscita Rainbow Six Siege Operazione Chimera - novità sugli Operatori : Oggi lo sviluppatore della community di Rainbow Six Siege Craig Robinson ha rivelato che i giocatori riceveranno un set gratuito di Ash Sidewinder Elite per giocare una partita prima del lancio di Operazione Chimera. Cosa centra questo col titolo di questo articolo? Robinson dice che il set Elite sarà disponibile al lancio di Operation Chimera, e che sarà disponibile dal 6 ...

Polemiche Rainbow Six Siege - nuovo prezzo troppo alto? Ubisoft risponde così : Ne abbiamo già parlato, Ubisoft ha introdotto tre nuove edizioni per Rainbow Six Siege chiamate Advanced Edition, la Gold Edition e la Complete Edition. Tutto questo è avvenuto la scorsa settimana, ma una cosa non è stata detta: queste tre versioni hanno completamente soppiantato la versione standard del gioco. Strano no? Per nulla, dato che sostanzialmente Ubisoft ha alzato i prezzi. E quando succede così, indiscriminatamente, le Polemiche ...

Annunciato evento Outbreak Rainbow Six Siege e 3 nuove edizioni : prezzo - uscita e contenuto : Operatori tenetevi pronti perché l'evento Outbreak per Rainbow Six Siege sarà gratuito per tutti: porterà nuove modalità e cambiamenti cosmetici esclusivi nel gioco. Insieme all'evento cambierà anche il prezzo di Rainbow Six Siege, per allinearsi ai nuovi contenuti della Stagione 3. Outbreak è in sostanza un evento di 4 settimane dove il giocatore viene messo insieme ad altri due amici per occuparsi un una minaccia misteriosa. Probabilmente ...

Ubisoft annuncia le nuove edizioni per l'Anno 3 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege : Ubisoft ha annunciato tre nuove versioni di Rainbow Six Siege che supporteranno l'uscita dei nuovi contenuti per l'Anno 3: Advanced Edition, Gold Edition e Complete Edition. Le tre edizioni saranno disponibili dal 13 febbraio 2018, mentre è già disponibile una Starter Edition. Inoltre, in Rainbow Six Siege arriverà anche l'esclusiva collezione Outbreak, disponibile per un periodo limitato. Sarà possibile ottenere i pacchetti della collezione ...