Questa coppia di pattinatori tedeschi ha ottenuto il punteggio più alto di sempre

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Un programma libero maestoso, da brividi, eseguito senza alcuna imperfezione. Il mondo del pattinaggio artistico si inchina allatedesca Aljona Savchenko-Bruno Massot, che oggi alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang ha superato il record del mondo ottenendo ilpiùdi.I duehannoundi 159.31, migliorano il proprio fresco record del mondo di oltre due punti. La Savchenko, classe 1984, nata in Ucraina ma cittadina tedesca, entra così nella storia conquistando la sua quinta medaglia olimpica, assieme al partner Bruno Massot, 29 anni, nato in Francia e a sua volta cittadino tedesco.SAVCHENKO-MASSOT oro da record! :heart_eyes::clap::first_place_medal:piùdinel programma libero con questo esercizio semplicemente fantastico! pic.twitter.com/ew2xe9f1Jd — Eurosport IT (@Eurosport_IT) ...