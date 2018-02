Qualcuno ha sparato contro una casa in cui sono ospitati dei migranti a Pietraperzia | in

Pisa - pusher trovato morto in pineta : non è overdose - Qualcuno gli ha sparato : Pisa, pusher trovato morto in pineta: non è overdose, qualcuno gli ha sparato Ayoub Jarmouni, 19enne di nazionalità marocchina, è stato trovato morto cinque giorni fa a Marina di Pisa: inizialmente si credeva che il decesso fosse stato causato da overdose, ma un esame più approfondito ha dimostrato che qualcuno gli ha sparato.Continua a leggere […] L'articolo Pisa, pusher trovato morto in pineta: non è overdose, qualcuno gli ha sparato ...