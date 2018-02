: #UltimOra Olimpiadi invernali di PyeongChang, Fedeica Brignone bronzo nel Gigante donne #canale50… - SkyTG24 : #UltimOra Olimpiadi invernali di PyeongChang, Fedeica Brignone bronzo nel Gigante donne #canale50… - repubblica : PyeongChang 2018, sci: Manuela Moelgg guida il gigante, terza Brignone. Libera maschile, Paris è quarto - Eurosport_IT : Manuela Moelgg in testa davanti a Federica Brignone. Già dietro due delle favorite, Worley e Rebensburg...… -

Arriva la prima medaglia italiana anche nello sci alpino. Neldominato dalla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin,secondo posto per la norvegese Ragnhild Mowinckel (a 39 centesimi dalla vincitrice) e medaglia diper Federica(staccata di 46). Un pizzico di delusione per Manuela Moelgg che chiude in ottava piazza dopo aver ottenuto il miglior tempo nella prima manche. Ottima quinta posizione per Marta Bassino, molto regolare. All' undicesimo posto la quarta delle azzurre, Sofia Goggia.(Di giovedì 15 febbraio 2018)