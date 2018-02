PyeongChang | Tumolero dopo il bronzo | La dedica va a nonna Margherita

Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle di giovedì 15 febbraio. Fischnaller e sci di fondo donne - che flop. Super Brignone e Tumolero : LE pagelle DELL’ITALIA ALLE Olimpiadi DI PyeongChang 2018 NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO Dominik Paris, 7: quarto senza rimpianti. Oggi i primi tre erano di un altro pianeta. Qualche imperfezione di troppo gli impedisce di giocarsi per davvero il podio. Sta rivivendo la stessa carriera di Kristian Ghedina: diverse vittorie in Coppa del Mondo, ma mai in un grande evento. Peter Fill, 6,5: è sempre costante e il sesto posto lo ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nicola Tumolero - il bronzo della determinazione sognando Enrico Fabris : Quando Enrico Fabris vinceva le sue tre medaglia olimpiche (2 ori e 1 bronzo) a Torino 2006, Nicola Tumolero aveva appena 12 anni. Lui, classe ’94, di Roana come il fenomenale atleta azzurro, ha iniziato da lì a pensare cosa sarebbe potuto accadere un giorno alle Olimpiadi Invernali nella specialità dello Speed skating. Gli anni sono passati in fretta e il ragazzino è diventato atleta maturo e coscienzioso, animato da forte spirito di ...

Olimpiadi invernali 2018 - PyeongChang / Risultati live e medagliere : Brignone e Tumolero - doppio bronzo!

Nicola Tumolero - CAPOLAVORO DI BRONZO! 3° nei 10000 metri di speed skating - l’azzurro stupisce tutti a PyeongChang 2018 : Nicola Tumolero firma il suo CAPOLAVORO sul Gangneung Oval nella sesta giornata dedicata allo speed skating in questi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro ha conquistato un bronzo incredibile, insperato alla vigilia, con il crono di 12’54″32, sbriciolando letteralmente il proprio personale di 13’02″11 (siglato quest’anno nella tappa di Coppa del Mondo a Stavanger) e regalandosi un sogno a ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Tumolero di BRONZOO!!!! Bloemen trionfa - e Kramer (6°) affonda

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di giovedì 15 febbraio. Federica Brignone e Nicola Tumolero vincono il bronzo! : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di giovedì 15 febbraio. SCI ALPINO: Discesa libera maschile: 1) Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2) Kjetil Jansrud (Norvegia) 3) Beat Feuz (Svizzera) PATTINAGGIO ARTISTICO: Coppie: 1) Savchenko/Massot (Germania) 2) Sui/Han (Cina) 3) Duhamel/Radford (Canada) SCI ALPINO: Gigante femminile: 1) Mikaela Shiffrin ...

