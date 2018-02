PyeongChang | Marta Bassino quinta in gigante | tanta fiducia

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marta Bassino e il vantaggio della spensieratezza. L’azzurra non ha nulla da perdere e in gigante… : La più giovane delle azzurre in gara alle Olimpiadi di PyeongChang è Marta Bassino: la piemontese classe 1996 si appresta, fra pochi giorni, a vivere la sua prima Olimpiade e lo fa con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere, ma solo da guadagnare da questa esperienza olimpica. Specialista nello slalom gigante e cresciuta tanto quest’anno in combinata, la cuneese sta attraversando un ottimo momento di forma dopo un inizio di ...