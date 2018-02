PyeongChang | Federica Brignone medaglia di bronzo nel gigante

Slalom gigante femminile - bronzo per Federica Brignone alle Oimpiadi di PyeongChang. Oro a Shiffrin : A vincere è stata la grande favorita, l'americana Mikaela Shiffrin, che ha preceduto la norvegese Ragnhild Mowinckel e l'azzurra. E' il quarto podio per l'Italia in queste Olimpiadi

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : BRONZO per Federica Brignone - vince Mikaela Shiffrin : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia. Arriva il bronzo di Federica Brignone - oro Arianna Fontana : CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi INVERNALI DI PyeongChang 2018 L’Italia vuole essere grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri puntano in grande con una bella squadra assordita che può farci sognare. L’obiettivo è naturalmente quello di vincere il maggior numero possibile di medaglie sognando l’oro. Di seguito tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia alle ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alexia Runggaldier prenderà il posto di Federica Sanfilippo nella 15 km individuale : Cambiamenti in vista per la squadra italiana di Biathlon in vista delle prossime gare a PyeongChang (Corea del Sud), in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2018. Mercoledì 14 febbraio Alexia Runggaldier, medaglia di bronzo sulla distanza ai Mondiali di Hochfilzen dello scorso anno, parteciperà alla gara individuale sui 15 km in programma all’Alpensia Biathlon Centre, prendendo il posto di Federica Sanfilippo. L’altoatesina, dopo ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e le azzurre per coltivare un sogno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara fondamentale per l’Italia: Federica Brignone, Marta Bassino, Manuela Moelgg e Sofia Goggia possono giocarsi un podio e regalare una grande emozione all’Italia. Brignone sarà la punta del quartetto tricolore, quella che ha maggiori certezze, ma non bisogna dimenticare la mina vagante Bassino, in grado di ...

Federica Brignone/ Gigante Olimpiadi PyeongChang 2018 : sono pronta - darò il massimo e... : Federica Brignone si racconta in vista del Gigante delle Olimpiadi Pyeongchang 2018: sono pronta, darò il massimo e anche nelle altre gare... (sci alpino)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:59:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Federica Brignone : “Ho ricaricato le pile e ce la metterò tutta”. Sofia Goggia : “In gigante sono un’outsider” : sono giorni di vigilia per le gigantiste italiane, che gareggeranno lunedì 12. Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino hanno partecipato alla Cerimonia d’Apertura ed ora possono concentrarsi sulla loro gara. Ricordiamo che la prima manche (alle 3.15 ora italiana) sarà tracciata dall’italiano Gianluca Rulfi, responsabile azzurro delle polivalenti. Queste le dichiarazioni delle italiane all’Ufficio Stampa ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli obiettivi dell’Italia gara per gara. Ambizioni importanti per la velocità maschile - Sofia Goggia e Federica Brignone : Si contano le ore prima dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra le discipline più attese c’è senza dubbio lo sci alpino, che vivrà le sue gare tra lo Jeongseon Alpine Centre, sede delle prove veloci, e lo Yongpyong Resort, dove si svolgeranno quelle tecniche. I migliori sciatori del mondo si sfideranno alla ricerca della gloria olimpica e tra questi anche gli azzurri. Andiamo a vedere le Ambizioni ...