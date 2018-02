PyeongChang | Brignone | mi sono commossa come mai prima

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! Curling da sogno! : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

Slalom gigante femminile - bronzo per Federica Brignone alle Oimpiadi di PyeongChang. Oro a Shiffrin : A vincere è stata la grande favorita, l'americana Mikaela Shiffrin, che ha preceduto la norvegese Ragnhild Mowinckel e l'azzurra. E' il quarto podio per l'Italia in queste Olimpiadi

PyeongChang - gigante : Brignone di bronzo : 6.55 Arriva la prima medaglia italiana anche nello sci alpino. Nel gigante dominato dalla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin,secondo posto per la norvegese Ragnhild Mowinckel (a 39 centesimi dalla vincitrice) e medaglia di bronzo per Federica Brignone (staccata di 46). Un pizzico di delusione per Manuela Moelgg che chiude in ottava piazza dopo aver ottenuto il miglior tempo nella prima manche. Ottima quinta posizione per Marta Bassino, ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : BRONZO per Federica Brignone - vince Mikaela Shiffrin

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg davanti a Shiffrin nella prima manche! 3a Brignone - 5a Bassino! : L’Italia fa sognare nella prima manche del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Manuela Moelgg scia divinamente e rifila 2 decimi alla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin. Sono addirittura tre le azzurre nelle prime cinque posizioni: Federica Brignone è terza a 0.29 dalla compagna di squadra, Marta Bassino quinta a 0.57. Una prima discesa da urlo per Manuela Moelgg, tornata in forma come ad ...

Federica Brignone/ Gigante Olimpiadi PyeongChang 2018 : sono pronta - darò il massimo e... : Federica Brignone si racconta in vista del Gigante delle Olimpiadi Pyeongchang 2018: sono pronta, darò il massimo e anche nelle altre gare... (sci alpino)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:59:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Federica Brignone : “Ho ricaricato le pile e ce la metterò tutta”. Sofia Goggia : “In gigante sono un’outsider” : sono giorni di vigilia per le gigantiste italiane, che gareggeranno lunedì 12. Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino hanno partecipato alla Cerimonia d’Apertura ed ora possono concentrarsi sulla loro gara. Ricordiamo che la prima manche (alle 3.15 ora italiana) sarà tracciata dall’italiano Gianluca Rulfi, responsabile azzurro delle polivalenti. Queste le dichiarazioni delle italiane all’Ufficio Stampa ...