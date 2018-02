Prostituzione e tratta di essere umani | convegno con la Cisl a Monza con don Colmegna

Tratta di giovani nigeriane sfruttate per Prostituzione - 7 fermi - : L'operazione condotta tra Lamezia, Rosarno e Livorno. I fermati costringevano le ragazze a prostituirsi anche con violenze e minacce, facendo ricorso a riti di magia nera "vodoo/juju" per ripagare il ...

Tratta nigeriane per Prostituzione - sette arresti : I carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme stanno eseguendo, tra Lamezia, Rosarno (Reggio Calabria) e Livorno, un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Catanzaro nei confronti di sette soggetti, ...

Il deserto - le violenze - la Prostituzione : su Sky uno speciale sulla tratta delle giovani nigeriane : La ricerca di un futuro migliore, che si trasforma in un biglietto di sola andata per l’inferno. È il destino che accomuna molte giovanissime ragazze nigeriane, partite dai loro villaggi con la promessa di poter studiare o lavorare in Italia e costrette invece a prostituirsi sulle nostre strade. Lo racconta lo speciale di Sky Tg24 “Nigeria-Italia, ragazze all’inferno – La tratta delle prostitute minorenni: il deserto, il barcone, la ...