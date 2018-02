Pronostici Europa League Le quote e le scommesse delle partite Andata sedicesimi

Pronostici Europa League : le gare dei sedicesimi di finale : Pronostici Europa League – L’Europa League torna in campo dopo la lunga sosta invernale, con le gare dei sedicesimi di finale. Ben 4 le squadre italiane impegnate nella corsa al titolo, un trofeo che da quando si “chiama” Europa League, non è mai stato vinto da una squadra nostrana. Questo potrebbe essere l’anno giusto per tentare l’assalto al trofeo. Nella giornata di ieri si è giocato il primo sedicesimo di ...

Pronostici Europa League 15 Febbraio 2018 : Consigli Scommesse Sedicesimi : Non esiste solo la Champions questa settimana: domani, giovedì 15 Febbraio 2018, ritorna anche l’Europa League con l’andata dei Sedicesimi di finale che vedrà impegnate tante squadre italiane, ben 4, le quali hanno, chi più chi meno, tante chance di passare questo turno. Nei nostri Pronostici dei Sedicesimi Europa League abbiamo cercato di essere più imparziali possibile, come è giusto che sia. I nostri Consigli Scommesse per ...

Pronostici Europa League / Quote e scommesse : attenti a Stella Rossa Colonia (6^ giornata gironi) : Pronostici Europa League: Quote e scommesse per le partite di oggi 7 dicembre per il 6^ turno della fase a giorni. Italiane già qualificate ai sedicesimi. (Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 13:52:00 GMT)

Pronostici Europa League 7 Dicembre 2017 e Schedina : Dopo le fatiche della Champions, giovedì 7 Dicembre 2017 ritorna l’Europa League con la 6^ giornata della fase a gironi che chiude definitivamente questa prima parte della competizione. Ovviamente gli occhi puntati, anche nei nostri Pronostici, sono soprattutto sulle formazioni italiane, a cominciare dal Milan che, già qualificato, volerà a Fiume contro il Rijeka, mentre l’Atalanta si giocherà il tutto per tutto dopo un ...