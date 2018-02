Porto-Liverpool 0-5 | tripletta di Mané | a segno anche Salah e Firmino

Champions : ottavi - Porto-Liverpool 0-5 : ANSA, - ROMA, 14 FEB - Tutto facile per il Liverpool, che archivia la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, battendo il Porto nello stadio Do Dragao con un perentorio 5-0. La ...

Champions - Porto-Liverpool 0-5 : Mané tripletta - anche Salah e Firmino in gol : La pioggia insistente che bagna l'Estadio Do Dragao per 90 minuti è niente in confronto all'uragano rosso che travolge il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League: un Liverpool straripante ...

Calcio - Champions League 2018 : che rimonta del Real Madrid sul PSG. Il Liverpool ne fa 5 al Porto : Serata spettacolare e piena di gol la seconda per quanto riguarda gli ottavi di andata per la Champions League. In scena, come di consueto, due incontri: un totale di nove reti messe a segno, media altissima. Il Real Madrid vince di rimonta nel big match con il PSG e mette (quasi) in cassaforte il passaggio del turno. Mostruoso il Liverpool in casa del Porto. Al Santiago Bernabeu si sfidavano due delle squadre favorite in chiave vittoria finale. ...

LIVE Porto-Liverpool - cronaca e risultato in tempo reale : Reds ai quarti di finale : LIVE Porto-LIVErpool 0-3 , 25'/53 Mané, 29 Salah, Andata ottavi di finale Champions League, Estadio do Dragao , Oporto, SECONDO tempo 62 SOSTITUZIONE PORTO: fuori Brahimi, dentro Waris. 61 Poco meno ...

LIVE Porto-Liverpool - cronaca e risultato in tempo reale : Mané-Salah - qualificazione ok : LIVE Porto-LIVErpool 0-2 , 25 Mané, 29 Salah, Andata ottavi di finale Champions League, Estadio do Dragao , Oporto, PRIMO tempo 45+1 FINE PRIMO tempo. Porto-LIVErpool 0-2: gli inglesi comandano la ...

