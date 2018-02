Piazza Affari chiude al rialzo insieme all' Europa

Saipem guida l'avanzata dei titoli Oil a Piazza Affari : Teleborsa, - Denaro su Saipem , maglia rosa del FTSE Mib con un rialzo del 3,3% a 3,479 euro. A scatenare la corsa ai titoli della big dei servizi per l'industria petrolifera la nuova commessa da 750 ...

Saipem guida l'avanzata dei titoli Oil a Piazza Affari : Denaro su Saipem , maglia rosa del FTSE Mib con un rialzo del 3,3% a 3,479 euro. A scatenare la corsa ai titoli della big dei servizi per l'industria petrolifera la nuova commessa da 750 milioni di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari guarda ai 22.500 punti (15 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo che possa consentirle di agguantare i 22.500 punti che sono molto vicini. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 03:12:00 GMT)

Borse europee in rally. A Piazza Affari FTSE Mib +1 - 81% : Teleborsa, - Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari e gli altri principali listini del Vecchio Continente , che si allineano al ritrovato buonumore di Wall Street. La Borsa USA aveva aperto le ...

Borse in altalena - ma Piazza Affari è la migliore : In primo luogo corre l'economia della zona euro, trascinata dalla Germania , +0,6% il Pil congiunturale tedesco nel quarto trimestre del 2017; +2,9% tendenziale, contro +3% atteso, . L'Italia limita ...

Piazza Affari : in forte denaro Piquadro : Vigoroso rialzo per il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,56%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Borse europee in rally. A Piazza Affari FTSE Mib +1 - 81% : La Borsa USA aveva aperto le contrattazioni in rosso in scia alla lettura superiore alle attese dei numeri sull'inflazione , che ha aumentato i timori per una politica monetaria più aggressiva , ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna l'1 - 81% : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,81% a 22.433 punti.

BPER sulla strada dei guadagni a Piazza Affari : Teleborsa, - Procede con slancio la seduta di BPER che a Piazza Affari mostra un rialzo dell'1,41% scambiando a 4,6 euro per azione. BPER Leasing ha riportato nel 2017 volumi complessivi vicini alla ...

Vola a Piazza Affari Recordati : Brilla il gruppo farmaceutico , che passa di mano con un aumento del 5,00%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Piazza Affari : in forte denaro IREN : Protagonista l' utility emiliana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,11%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IREN ...

A Piazza Affari corre Sogefi : Effervescente la società di componentistica per l'industria dell'auto , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,10%. L'andamento di Sogefi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

BPER sulla strada dei guadagni a Piazza Affari : Procede con slancio la seduta di BPER che a Piazza Affari mostra un rialzo dell'1,41% scambiando a 4,6 euro per azione. BPER Leasing ha riportato nel 2017 volumi complessivi vicini alla soglia dei 700 ...

Esprinet corre a Piazza Affari : Teleborsa, - Partenza in rally per Esprinet che fa un balzo del 3,55%. Gli investitori festeggiano così i conti annunciati ieri 13 febbraio a mercati chiusi. Esprinet archivia il quarto trimestre con ...