Piacenza | due arresti per aggressione cc

Carabiniere pestato a Piacenza - due arresti : In due bloccati a Pavia e Torino: uno ha fatto lo sgambetto al militare con un asta facendo cadere in terra, l'altro lo ha colpito più volte con lo scudo

Piacenza - due arresti per il pestaggio del carabiniere durante la manifestazione : Scattano gli arresti per l’aggressione subita da un carabiniere, lo scorso sabato, durante una corteo a Piacenza. I due manifestanti ritenuti responsabili del pestaggio sono stati fermati da carabinieri e polizia a Pavia e a Torino. Secondo quanto si apprende, la persona arrestata a Pavia sarebbe quella che avrebbe prima sottratto lo scudo al militare e poi lo avrebbe utilizzato per colpirlo più volte. Le indagini avrebbero inoltre ...

