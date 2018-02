Philips Welcome Eye Connect un citofono per aprire | ovunque tu sei

laragnatelanews

(Di giovedì 15 febbraio 2018)Eye, come quando e perché. Non c’è scocciatura più grande quando si sta facendo la doccia, o si è in terrazzo, delche suona in casa. Spesso è il postino con la Raccomandata di Equitalia (e lo si farebbe suonare all’infinito), altre volte sono amici e parenti, oppure quel pacco che si è ordinato on line e si aspettava da tempo. Insomma, ci sono situazioni scomode, ed altre invece davvero importanti per cui non si può lasciare che quando suonano a casa nessuno risponda. Ecco l’idea: Unportatile? Non proprio ConEyerispondi e apri a chi suonatu sia, direttamente dallo smartphone! Si tratta di un vero e proprio videocon un design curato e il suo touch screen a colori ultrapiatto da 7’’, è un prodotto pensato per la sicurezza e il controllo. Facile da usare anche in remoto con lo ...