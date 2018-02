Pensioni | tasse e debito pubblico | tutte le convergenze tra M5s e centrodestra

Pensioni - Boeri blinda la Riforma : "Impossibile abolire la Fornero - alluvione di tasse" : Distinguere tra promesse elettorali e sparate pubblicitarie: una tara necessaria in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo e a far una doccia di realtà ai partiti politici ci ha pensato il presidente dell'Inps...

TASSE E Pensioni/ 'L'aiutino' del Papa per valutare i programmi elettorali : Si avvicinano le elezioni e non mancano le promesse dei partiti per conquistare i voti. GIAN LUCA BARBERO ci ricorda alcune utili parole del Papa.

Riforma Pensioni/ M5S : minime su senza patrimoniale o tasse sulla casa (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. M5S: minime su senza patrimoniale o tasse sulla casa. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 febbraio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 09:39:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Ambrogioni (Cida) : ridurre tasse ai pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Ambrogioni (Cida): ridurre tasse ai pensionati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 febbraio(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:16:00 GMT)

Pensioni - immigrati - tasse e... Elezioni - tutti i temi caldi del web Ecco la chiave per vincere il 4 marzo : Di Maio, Renzi, Berlusconi e Salvini affilano le armi in vista del quattro marzo: a farla da padroni saranno temi come la flat-tax, i vaccini, il reddito di cittadinanza, l'immigrazione e l'Europa Segui su affaritaliani.it

RIFORMA Pensioni/ Le tasse dimenticate nel dibattito elettorale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Le tasse dimenticate nel dibattito elettorale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 gennaio(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:54:00 GMT)

Meno tasse e Pensioni minime : i 20 punti del M5S : 200mila posti di lavoro da economia del riciclo rifiuti. 17mila nuovi posti di lavoro per ogni miliardo di euro investito nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica. Uscita dal petrolio entro il ...

RIFORMA Pensioni/ Proietti chiede meno tasse per i pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Proietti chiede meno tasse per i pensionati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 gennaio(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 15:34:00 GMT)

Centrodestra - i punti del programma : meno tasse - immigrati e Unione europea - Pensioni più alte : Accordo raggiunto tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il Centrodestra vara il programma di governo, che sarà nel caso a tre, come annunciato dal senatore leghista Roberto Calderoli,...

Gentiloni ancora più in campo contro tutte le promesse su tasse - Pensioni e redditi vari : 'non è tempo per le cicale' : Dal presidente del Consiglio monito ai partiti in campagna elettorale. 'non è il tempo di scardinare pilastri del nostro sistema pensionistico e fiscale ma quello della competenza, della serietà e ...

Lavoro - tasse e Pensioni : e se vincesse il M5s? : E se alle prossime elezioni vincesse il Movimento 5 Stelle? In tanti se lo augurano, per altri sarebbe una iattura. Resta il fatto che il M5s è ormai stabilmente il primo partito italiano e benché la sua indisponbilità a...