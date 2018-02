Pd | Palazzotto LeU | da Orlando e Faraone spregiudicato riciclaggio politico

Sicilia : Palazzotto (Leu) - Sgarbi è sintomo decadimento morale Italia : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "E’ un sintomo del decadimento morale del Paese". Così il deputato di Liberi e Uguali Erasmo Palazzotto commenta gli insulti che Vittorio Sgarbi ha rivolto alla figlia di Gino Strada, Cecilia. "Ciò che mi sconvolge – aggiunge - non è che Vittorio Sgarbi si lasci andare

MO : Palazzotto (LeU) - chiedere convocazione Consiglio sicurezza Onu : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Europa non stia muta davanti all’escalation militare in Medio Oriente”. Lo chiede il vice presidente della commissione Esteri della Camera Erasmo Palazzotto. “Bisogna intervenire subito – afferma ancora il parlamentare di Liberi e Uguali - per evitare che la situazion

Acqua : Palazzotto (LeU) - turnazione a Palermo? Rimpallo fra Comune e Regione fino a elezioni : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - "Il palleggio tra il Comune di Palermo e la presidenza della Regione per stabilire chi debba decidere la turnazione dell’Acqua nel capoluogo siciliano è il segnale di una evidente assenza di strategia su come affrontare la crisi idrica. E' la dimostrazione che lo stato

Sicilia : Palazzotto (LeU) - stato emergenza sancisce fallimento di anni di governo : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "La dichiarazione dello stato d'emergenza per la crisi idrica di Palermo e per la gestione dei rifiuti in Sicilia decisa dal Consiglio dei ministri sancisce il fallimento di anni di governo in Sicilia". Lo afferma Erasmo Palazzotto, candidato a Palermo per Liberi e Ugua

Elezioni : Palazzotto (LeU) - Faraone ricicla nel Pd pezzi di centrodestra : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Davide Faraone si vanta che i candidati da lui imposti 'sono vincenti, persone che hanno una storia, un percorso', ma non spiega come sono arrivati dalla destra per approdare nelle liste del suo partito". Così Erasmo Palazzotto, capolista di Liberi e Uguali a Palermo.

Corruzione : Palazzotto (LeU) - politica indifferente e spicca silenzio M5S : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - "Colpisce l’indifferenza di quasi tutte le forze politiche di fronte ai risultati dell’inchiesta delle procure di Roma e Messina che ha svelato un sistema di Corruzione in cui erano coinvolti magistrati, avvocati, funzionari pubblici e un colosso economico come l’Eni".

Mafia : Palazzotto - LeU - - intollerabile silenzio Faraone su imprenditore arrestato : ... se quelli dei cittadini alla salute, all'istruzione e al lavoro, oppure quelli di pochi che riescono ad arricchirsi grazie all'influenza che esercitano sulla politica'.

Mafia : Palazzotto (LeU) - intollerabile silenzio Faraone su imprenditore arrestato : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - “E’ intollerabile il silenzio del sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone sull’inchiesta che ha portato in carcere il ‘re delle scommesse’ Benedetto Bacchi, socio di Cosa Nostra”. Lo afferma il vice presidente della commissione Esteri della Camera Erasmo Palazzott