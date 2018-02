Pd | Maggio LeU | triste vedere deriva a destra

Sicilia : Maggio (LeU) - Musumeci getta nel caos società partecipate : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "ll Presidente Musumeci sta gettando nel caos tutte le società partecipate della Regione. Lo spoil system non può essere considerato come un ‘ammortizzatore politico’, ma come uno strumento per scegliere persone capaci e competenti”. Lo dice Mariella Maggio, esponente d