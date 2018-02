Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storico trionfo di Aliona Savchenko e Bruno Massot - splendidi sesti Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma quest’oggi, abbiamo visto il programma libero al termine del quale sono state assegnate le medaglie. Quarti dopo il primo segmento di gara, Aliona Savchenko e Bruno Massot hanno realizzato un ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Strabilianti Marchei/Hotarek! Record italiano e primo posto! Caduta per Della Monica/Guarise ma saranno nella top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie, le prime “tradizionali” dopo il podio del team event. Si preannuncia naturalmente un grande spettacolo e l’Italia vuole essere presente al ballo: le nostre due coppie, infatti, sono a un paio di punti dal podio! Una situazione davvero incredibile dopo il ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Spettacolo sul ghiaccio coreano! Caduta per Della Monica/Guarise ma sono secondi! Marchei-Hotarek si giocano tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie, le prime “tradizionali” dopo il podio del team event. Si preannuncia naturalmente un grande Spettacolo e l’Italia vuole essere presente al ballo: le nostre due coppie, infatti, sono a un paio di punti dal podio! Una situazione davvero incredibile dopo il ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marchei-Hotarek e Della Monica-Guarise si giocano tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie, le prime “tradizionali” dopo il podio del team event. Si preannuncia naturalmente un grande spettacolo e l’Italia vuole essere presente al ballo: le nostre due coppie, infatti, sono a un paio di punti dal podio! Una situazione davvero incredibile dopo il ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : questa notte il free program delle coppie di artistico. Della Monica-Guarise e Marchei-Hotarek vogliono chiudere in bellezza : Dopo un primo segmento di gara magistrale, le coppie di artistico azzurre formate da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Valentina Marchei-Ondrej Hotarek questa notte scenderanno sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per il programma libero, pronte a giocarsi un posto di merito tra le prime dieci coppie dell’Olimpo. Nicole Della Monica e Matteo Guarise, attualmente in nona posizione, sono chiamati ad eseguire un programma ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (giovedì 15 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma giovedì vedremo il programma libero. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO Ore 2:30 Pattinaggio FIGURA coppie artistico – programma ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domani (giovedì 15 febbraio). In gara le due coppie italiane : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma giovedì vedremo il programma libero, dove l’Italia schiererà Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e ...

Pyeongchang - buone prestazioni delle coppie italiane nel Pattinaggio artistico : Pyeongchang - Le coppie italiane del pattinaggio artistico non sfigurano nel programma corto. A metà gara Valentina Marchei e Ondrej Hotarek sono settimi , con 74,50 punti, , mentre Nicole Della ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Sui Wenjing / Han Cong in pole position - azzurri per confermare la top ten nel libero delle coppie : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista quest’oggi sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per il programma corto delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma giovedì vedremo invece il programma libero, al termine del quale saranno assegnate le medaglie. Al comando dopo lo short program odierno, la coppia cinese Sui ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la notte magica di Marchei-Hotarek e Della Monica-Guarise : Lo avevamo già ampiamente annunciato in fase di presentazione: le coppie di artistico italiane sono arrivate a PyeongChang 2018 in una condizione ottimale nell’anno del loro exploit; lo short program andato in scena questa notte è stata l’ennesima conferma conferma del grande lavoro svolto dagli atleti azzurri nel corso di questo quadriennio. Sia Valentina Marchei e Ondrej Hotarek che Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono stati ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : comandano i cinesi Sui Wenjing / Han Cong - splendidi italiani nel corto delle coppie : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma quest’oggi abbiamo visto il programma corto, mentre domani il free skating assegnerà le medaglie. La miglior prestazione di giornata è stata fatta segnare dalla coppia cinese Sui Wenjing / Han Cong: i ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sui/Han incantano - Della Monica/Guarise : record italiano!!! Marchei-Hotarek per regalare emozioni nelle coppie d’artistico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima parte Della gare, si muovono i primi passi Della corsa verso le medaglie. Si preannuncia una nottata davvero intensa, appassionante e avvincente. Sfida a tre tra Savchenko/Massot, Tarasova/Morozov e Sui/Han. Germania, atleti olimpici Della Cina e Russia si dovrebbero giocare il podio. ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marchei-Hotarek per regalare emozioni nelle coppie d’artistico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima parte della gare, si muovono i primi passi della corsa verso le medaglie. Si preannuncia una nottata davvero intensa, appassionante e avvincente. Sfida a tre tra Savchenko/Massot, Tarasova/Morozov e Sui/Han. Germania, atleti olimpici della Cina e Russia si dovrebbero giocare il podio. ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : questa notte al via lo short delle coppie di artistico. Della Monica-Guarise e Marchei-Hotarek pronti a brillare : Archiviata la pratica del Team Event, chiusa dalla squadra italiana al quarto posto, gli atleti azzurri di Pattinaggio artistico sono pronti scendere sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per le competizioni di specialità dei XXIII Giochi Olimpici Invernali. La prima gara sarà quella delle coppie di artistico, dove i colori azzurri saranno rappresentati da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, ...