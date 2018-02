Parla Marianna Madia | basta bugie

vanityfair

(Di giovedì 15 febbraio 2018) La maniglia gira e appare una porta da calcetto. L’ingresso, a casa di, è un campo da gioco. Da una parte la finestra, con un vetro scheggiato dal tiro di un pallone. Ovunque, tavoli ingombri di giocattoli, puzzle, bambole, macchinine, libri illustrati. Il disordine che regna è pari al disagio del ministro, giacca, maglia e pantaloni blu, una collanina d’oro, ritratto di eleganza e sobrietà in lotta contro il tempo («non ricordo l’ultima volta che sono andata al cinema, ho mangiato una pizza, fatto un viaggio»). Mi siedo sul divano coperto da un lenzuolo a prova di bambino. Francesco, il più grande, sei anni e già romanista sfegatato («è nato nel giorno di Totti e si chiama come lui»), è a scuola. Margherita, tre, sbuca dietro l’angolo, oggi non è andata all’asilo. Nel 2008 era una tra le più giovani entrate inmento, prima che il primato passasse ai deputati 5 ...