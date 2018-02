Paola Di Benedetto pensa a Francesco Monte sull’Isola dei Famosi | la decisione di Madre

Isola dei Famosi 2018/ Paola Di Benedetto e il gossip su Marco Ferri e Jonathan : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news: Paola Di Benedetto fa gossip su Marco Ferri e Jonathan, i due sarebbero una coppia perfetta per la modella.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:57:00 GMT)

“Paola Di Benedetto? Rifatta! Madre Natura solo di nome”. La foto - la prova. All’Isola è un vero schianto - perfetta sotto ogni punto di vista. Peccato che a forza di scavare nel passato - quel particolare - dove il chirurgo ha messo mano - alla fine sia emerso : Sappiamo bene, ormai, che Paola Di Benedetto, una delle naufraghe più in vista (e più sexy) di questa edizione dell’Isola dei Famosi, è stata Madre Natura di Paolo Bonolis. Madre Natura di nome, sì, ma non proprio di fatto. Perché sembra proprio che la bella Paola, che in Honduras, nel giro di pochissimi giorni, è riuscita a conquistare subito Francesco Monte, si sia fatta un po’ aiutare. Dal chirurgo, of course. Sapete come ...

“Batosta micidiale”. Per Francesco Monte è delusione totale. Non finiscono i guai per l’ex naufrago : questa volta arriva anche l’amarezza amorosa. Quello che pensa di lui Paola di Benedetto è proprio imbarazzante : Sembrava un amore gentile, nato per caso e destinato a trasformarsi in qualcosa di più serio. La conoscenza tra Francesco Monte e Paola di Benedetto aveva fatto sorridere, il Ciccio nazionale pareva così aver superato la batosta ricevuta da cecilia Rodriguez. Ma non solo affetto, ma anche una sana attrazione fisica che dal momento che entrambi ‘gliela ammollano’ non era poi così difficile immaginare. Tutto si è consumato nel giro di una ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto : il commento di Cecilia Rodriguez : Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte e Paola Di Benedetto Cecilia Rodriguez è tornata a parlare di Francesco Monte e del caso sollevato da Eva Henger. La bella argentina ha svelato anche il suo pensiero sulla relazione tra il suo ex e Paola Di Benedetto, ancora in gara all’Isola dei Famosi. Sulle pagine del settimanale Chi, Cecilia ha ammesso con estrema sincerità, riferendosi a Monte: “Mi dispiace che sia uscito ...

Video messaggio di Francesco Monte all’Isola dei Famosi 2018 tra il ritorno in Honduras e baci per Paola Di Benedetto : Volente o nolente il Video messaggio di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018 è l'unico momento degno di nota. Un'altra puntata noiosa è andata in onda segnando davvero il declino di questa edizione ben diversa da quella del Grande Fratello Vip spumeggiante e interessante. Il trash l'ha fatta da padrone tra le "zinne" che Francesca Cipriani sta usando per fare tutti fuori e i drammi che le mamme naufraghe vivono lontane dai loro bambini. ...

Paola Di Benedetto ha lasciato l'Isola 2018? La verità su chi ha abbandonato davvero : Un altro naufrago ha lasciato l'Isola dei famosi 2018: è Paola Di Benedetto? Gli indizi lasciavano pensare alla bella Madre Natura, ma in un primo momento è stato confermato solamente la notizia di un nuovo abbandono. Chi avrà rinunciato al reality show? E per quale motivo? Tutto verrà chiarito nella puntata di stasera con Alessia Marcuzzi, ma intanto sui social newtork tutti hanno pensato che si trattasse della modella. Nulla di più sbagliato, ...

Francesco Monte torna all'Isola 2018 per Paola Di Benedetto? : Francesco Monte tornerà all'Isola dei famosi 2018? Per Paola Di Benedetto lo farebbe, anche di corsa a quanto pare! Avete letto non bene, ma benissimo, perché il feeling tra i due non sembra essersi interrotto nonostante lui abbia abbandonato il reality show e se lei non ha dimenticato di salutarlo durante la diretta di lunedì scorso, lui non ha nascosto che Paola, la Madre Natura del programma, sarebbe un motivo valido per tornare sull'Isola, ...

Francesco Monte torna all’Isola dei Famosi per Paola Di Benedetto? : L’Isola dei Famosi: Francesco Monte farà una sorpresa a Paola Di Benedetto? La quarta puntata dell’Isola 13 fino a questo momento ha riservato diverse emozioni ai numerosi spettatori da casa. Cosa è successo? Dapprima c’è stato lo scontro tra la ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta e Alessia Mancini, e successivamente c’è stato l’attesissimo verdetto: Cecilia Capriotti eliminata dal reality show vip condotto ...

Francesco Monte - videomessaggio a Paola Di Benedetto : 'Ti aspetto e ti bacio' : Francesco Monte lo aveva anticipato via social, e questa sera ne abbiamo avuto l'uteriore conferma. L'ex di Cecilia Rodriguez non è presente durante la diretta tv. LEGGI ANCHE ---> Francesco Monte dà ...

