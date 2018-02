Ottimo supporto per Honor 8 | anche l’aggiornamento B402 è pronto

optimaitalia

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Non si annoiano di certo i possessori dell'8 in Italia come in Europa. Gli aggiornamenti non mancano per il dispositivo certo non più di primo pelo e ora tocca ad un nuovo firmware fare capolino per il modello in questione nelle sue molteplici varianti FRD-L19, FRD-L09 e FRD-L02. Di che cosa si tratta e quali novità sono garantite sul device?Solo qualche giorno fa era stata la volta di un altro pacchetto firmware pensato per lo smartphone, ossia il B401 di cui pure abbiamo raccolto diversi feedback: quello appena segnalato oggi invece è l'update incrementale successivo, appunto ilche porta con se l'ultima patch di sicurezza di Google per risolvere minacce e vulnerabilità del sistema operativo ma in sostanza nessuna nuova funzione sul telefono. I possessori del device devono dunque accontentarsi di una migliore stabilità di sistema e dell'ottimizzazione delle performance ...