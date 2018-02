meteoweb.eu

: Osteoartrosi: cause, sintomi cura e prevenzione - Barcellonameteo : Osteoartrosi: cause, sintomi cura e prevenzione -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) L’è la malattia articolare più frequente al mondo, colpendo in Italia 4 milioni di persone ed i numeri sono destinati ad aumentare. Parliamo di una malattia degenerativa, progressiva, che colpisce le articolazioni. Tra i fattori implicati nella sua insorgenza: età, sesso (la malattia colpisce prima dei 45 anni più gli uomini, mentre poi diventa più frequente tra le donne), sovrappeso, ripetuti traumatismi e stress legati a determinati tipi di professione o attività sportiva, ereditarietà, presenza di altre malattie reumatiche (es. artrite reumatoide). Isono: dolore continuo o intermittente in una o più articolazioni, rigidità articolare al mattino o dopo essere stati seduti a lungo, tumefazione di una o più articolazioni, sensazione di scoscio o rumore di ossa che sfregano tra loro. In base alla gravità della malattia, il trattamento farmacologico prevede la ...