Olimpiadi | sci | discesa U | con Svindal esulta la Norvegia Paris sotto il podio

LIVE Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : doppietta norvegese - Svindal davanti a Jansrud. 4° Paris - 6° Fill : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si riuscirà finalmente a gareggiare dopo i tanti rinvii dei giorni scorsi? Pare che il vento, questa volta, dovrebbe concedere una tregua. Per quanto visto in prova e nella combinata alpina, gli azzurri non partono favoriti. Christof Innerhofer è stato il più costante, anche se gli è sempre mancato qualche decimo ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Manuela Moelgg in testa davanti a Shiffrin e Brignone! 5a Bassino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Charlotte Kalla grande favorita nella 10 km : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km a tecnica libera femminile per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il titolo più atteso dai puristi di questa specialità, l’unica gara con partenza a intervalli del programma olimpico La grande favorita per la vittoria finale è Charlotte Kalla che punta a bissare l’oro olimpico conquistato otto anni fa con lo stesso format a Vancouver 2010. ...

Sci freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scattano le qualifiche degli aerials. Xu Mengtao la favorita : Nella notte italiana si disputeranno le qualifiche degli aerials femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci freestyle regalerà tante emozioni agli appassionati di acrobazie funamboliche. Sulla neve scenderanno 25 ragazze: le prime 6 avanzeranno direttamente alla Finale, poi tutte le altre torneranno nuovamente in gara per conquistare gli altri sei posti a disposizione. La favorita d’obbligo è la cinese Xu ...

LIVE Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Fill - Paris e Innerhofer - i tre moschettieri per domare il vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si riuscirà finalmente a gareggiare dopo i tanti rinvii dei giorni scorsi? Pare che il vento, questa volta, dovrebbe concedere una tregua. Per quanto visto in prova e nella combinata alpina, gli azzurri non partono favoriti. Christof Innerhofer è stato il più costante, anche se gli è sempre mancato qualche decimo ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Brignone - Bassino - Moelgg e Goggia. 4 azzurre in cerca di gloria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : obiettivo top20 per le italiane nella 10 km. Elisa Brocard la nostra maggiore speranza : Dopo skiathlon e prova sprint, il programma delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda lo sci di fondo presenta la 10km femminile a tecnica libera. con le atlete che partiranno con trenta secondi di distacco l’una dall’altra. I favori del pronostico, come sempre, spettano alle fondiste scandinave, dopo aver conquistato già cinque medaglie sulle sei disponibili. La svedese Charlotte Kalla, infatti, si è ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le previsioni per il 15 e 16 febbraio. Ci sarà vento - superG rischia la cancellazione : Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è letteralmente stravolto dal maltempo. L’unica gara portata a termine è stata la combinata maschile, le altre prove fin qui in calendario sono state rinviate: giovedì 15 febbraio si correranno la discesa maschile e il gigante femminile, venerdì 16 spazio al superG uomini e allo slalom donne. Un programma davvero fittissimo e che potrebbe clamorosamente non essere ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. 10 km a tecnica libera donne : Charlotte Kalla a caccia del bis nella gara prediletta : Chi può impensierire Charlotte Kalla nella 10 km a tecnica libera? Sulla carta nessuno. La Svezia punta al tris d’oro con la sua campionessa che ha impressionato nello Skiathlon e che vuole il secondo titolo olimpico della carriera nel format di gara che predilige: la 10 km con partenza a intervalli nella tecnica a lei congeniale, lo skating. La forma c’è, gioca di fatto “in casa” e soprattutto le rivali più accreditate non sembrano poterla ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin è la più grande di sempre? Sarà caccia alle 5 medaglie d’oro : Le Olimpiadi di PyeongChang 2018 potrebbero essere i Giochi di Mikaela Shiffrin. Come Michael Phelps fece la storia a Pechino conquistando otto ori alle Olimpiadi estive, così proverà a fare l’americana, che andrà a caccia del filotto nello sci alpino, partecipando, con chiare velleità di vittoria, a tutte e 5 le gare individuali. Qualcosa di impensabile per molti, che farebbero carte false per vincere una sola medaglia d’oro. Una ...